© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli 0-1, sofferenza eterna al via del Mare ma Raspadori la risolve. Rileggi qui la partita. Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo Olivera centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all'undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre. 96? Finisce così! sofferenza pazzesca contro il Lecce ma vincono gli azzurri 0-1!94? Ultimi minuti eterni al Via del Mare92? Kristovic ormai gioca su una sola gamba, si è fatto male ma continua poiché i cambi sono finiti91? Sei minuti di recupero!88? Fuori Lukaku e Politano e dentro Ngonge e Simeone87? Tiro al volo di Politano fuori di molto dopo diverse rimesse laterali in zona avanzata,86? Palla vicino la bandierina ma manca ancora molto alla fine82? Si gioca solo nella metà campo azzurra, difficoltà pure a ripartire79? Fuori Raspadori e dentro Billing77? Difficoltà estrema, l'area azzurra è sotto assedio73? Insistono i salentini, lunga trama che i partenopei faticano a rompere70? C'è bisogno di energie fresche, nel frattempo Massa chiama un altro cooling break67? Punizione di Helgason dalla lunga distanza, per poco non beffa Meret.

