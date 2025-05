Lecce-Napoli 0-1 Raspadori su punizione porta gli azzurri avanti LIVE

© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli 0-1, Raspadori su punizione porta gli azzurri avanti (LIVE) Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo OLIVEra centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.29? Cooling break! C’è molto caldo al Via del Mare25? Schema su punizione impeccabile! McTominay finta il tiro e si mette nella visuale di Falcone, al momento del tiro si abbassa e la traiettoria del compagno trafigge il portiere salentino22? punizione al limite per gli azzurri, Raspadori falciato mentre stava per entrare dopo il servizio di Lukaku20? Primo tentativo del Lecce, Pierotti passa a Kristovic in posizione arretrata. 🔗 Ilsi avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro ildi Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendoin coppia con Lukaku de preferendo Ora centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta dcome sempre.29? Cooling break! C’è molto caldo al Via del Mare25? Schema suimpeccabile! McTominay finta il tiro e si mette nella visuale di Falcone, al momento del tiro si abbassa e la traiettoria del compagno trafigge il portiere salentino22?al limite per glifalciato mentre stava per entrare dopo il servizio di Lukaku20? Primo tentativo del, Pierotti passa a Kristovic in posizione arretrata. 🔗 Ilnapolista.it

Su questo argomento da altre fonti

Lecce Napoli LIVE 0-1: Raspadori su punizione sblocca il punteggio! - Al Via del Mare c’è Lecce Napoli, match valido per la 35ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, con moviola, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce Napoli, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A Enilve 2024/2025. 23? GOL NAPOLI! Raspadori punisce sul secondo palo Falcone con un […] 🔗calcionews24.com

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Tonfo Wall Street, Dj -2,72%, Nasdaq -4,01% - Tonfo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, il Nasdaq cede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti. 🔗quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lecce-Napoli, il risultato in diretta LIVE; Lecce-Napoli LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025; LIVE Lecce-Napoli 0-1 Serie A 2024/2025: Raspadori Sblocca Lecce-Napoli; Lecce-Napoli diretta Serie A: sblocca Raspadori. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne