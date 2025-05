Lecce-Napoli 0-1 Raspadori manda in estasi gli azzurri

© Sport.quotidiano.net - Lecce-Napoli 0-1, Raspadori manda in estasi gli azzurri Lecce, 3 maggio 2025 - Nel contesto di un calendario residuo non irresistibile, uno degli ultimi ostacoli per il Napoli verso il sogno scudetto è un campo ostico come il Via del Mare. In effetti, la pratica per gli azzurri sarà tutt'altro che facile e lo si capisce già quando dopo pochi minuti un gol di Lukaku viene annullato per una questione di un tallone. La capolista è brava a procurarsi gli episodi buoni, come la punizione beffarda di Raspadori che si insacca all'altezza del secondo palo grazie anche al velo di McTominay. Poi c'è pure la Dea Bendata, che aiuta i partenopei sulla traversa colpita da Gaspar, l'episodio che invece infiamma il Lecce, i cui tentativi di caccia al pareggio non andranno tuttavia a buon fine. Vince ancora il Napoli, che allunga a +6 sull'Inter, chiamata alla pronta replica contro il Verona stasera, ma soltanto per restare in scia: per i nerazzurri la leadership della classifica sembra sempre di più un lontano ricordo. 🔗 , 3 maggio 2025 - Nel contesto di un calendario residuo non irresistibile, uno degli ultimi ostacoli per ilverso il sogno scudetto è un campo ostico come il Via del Mare. In effetti, la pratica per glisarà tutt'altro che facile e lo si capisce già quando dopo pochi minuti un gol di Lukaku viene annullato per una questione di un tallone. La capolista è brava a procurarsi gli episodi buoni, come la punizione beffarda diche si insacca all'altezza del secondo palo grazie anche al velo di McTominay. Poi c'è pure la Dea Bendata, che aiuta i partenopei sulla traversa colpita da Gaspar, l'episodio che invece infiamma il, i cui tentativi di caccia al pareggio non andranno tuttavia a buon fine. Vince ancora il, che allunga a +6 sull'Inter, chiamata alla pronta replica contro il Verona stasera, ma soltanto per restare in scia: per i nerla leadership della classifica sembra sempre di più un lontano ricordo. 🔗 Sport.quotidiano.net

