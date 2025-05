Lecce-Napoli 0-1 Raspadori decisivo | Conte vola

© Sololaroma.it - Lecce-Napoli 0-1, Raspadori decisivo: Conte vola Lecce e Napoli, che si sono affrontate in quel dello stadio Via del Mare. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore degli azzurri, che mettono il turbo nella lotta Scudetto.Primo tempo che regala subito emozioni, con il VAR che annulla lo 0-1 di Romelu Lukaku per fuorigioco. Il vantaggio degli ospiti, però, è maturo ed arriva al 24? minuto, grazie al perfetto calcio di punizione di Giacomo Raspadori alla sinistra di Wladimiro Falcone. I salentini scheggiano, invece, una traversa al 37? con Kialonda Gaspar. Nella ripresa i giallorossi tentano di recuperare il risultato, ma i campani alzano il muro e mettono a referto un successo cruciale. 🔗 Il sabato calcistico valido per la 35° giornata di Serie A si avvia verso una conclusione. A scendere in campo nell’anticipo delle ore 18:00 sono state due squadre che stanno vivendo momenti di forma diametralmente opposti. Stiamo parlando di, che si sono affrontate in quel dello stadio Via del Mare. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore degli azzurri, che mettono il turbo nella lotta Scudetto.Primo tempo che regala subito emozioni, con il VAR che annulla lo 0-1 di Romelu Lukaku per fuorigioco. Il vantaggio degli ospiti, però, è maturo ed arriva al 24? minuto, grazie al perfetto calcio di punizione di Giacomoalla sinistra di Wladimiro Falcone. I salentini scheggiano, invece, una traversa al 37? con Kialonda Gaspar. Nella ripresa i giallorossi tentano di recuperare il risultato, ma i campani alzano il muro e mettono a referto un successo cruciale. 🔗 Sololaroma.it

