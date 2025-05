Lecce-Napoli 0-1 | Raspadori decide Conte a +6 sull' Inter per ora

© Ilmattino.it - Lecce-Napoli 0-1: Raspadori decide, Conte a +6 sull'Inter (per ora) Inter e Verona al Meazza. Il Napoli espugna il Via del Mare di. 🔗 Missione compiuta, vetta in solitaria confermata e primo tentativo di fuga in attesa della sfida che si giocherà tra poco trae Verona al Meazza. Ilespugna il Via del Mare di. 🔗 Ilmattino.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lecce-Napoli diretta: decide una perla di Raspadori. Assalto giallorosso - Derby del Sud, tra le uniche due squadre di questa Serie A, testa-coda (o quasi), partita importante, il ritorno al Via del Mare dopo la morte di Graziano Fiorita: Lecce-Napoli è tutto questo,... 🔗quotidianodipuglia.it

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Stadio Empoli, indetta la Conferenza dei Servizi. Si decide il futuro del progetto Castellani - Empoli, 4 aprile 2025 – Il Comune di Empoli ha avviato la Conferenza dei Servizi preliminare per esaminare la proposta di project financing avanzata dall'Empoli sul rifacimento dello stadio 'Carlo Castellani'. L’incontro vede riuniti intorno al tavolo, oltre all'Empoli come promotore del progetto, diverse autorità quali il Comune stesso, Arpat, il Genio Civile, la Regione Toscana, la Questura, la Prefettura, l'Asl Toscana Centro, insieme a Coni, Figc e altri enti interessati. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights. La decide una punizione di Raspadori; Serie A, Lecce-Napoli 0-1: decide una punizione di Raspadori; Lecce-Napoli 0-1: Raspadori decide, Conte a +6 sull'Inter (per ora); FINALE Lecce-Napoli 0-1: decide un apunizione di Raspadori, azzurri ora a +6 sull'Inter. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lecce-Napoli 0-1: Raspadori decide, Conte a +6 sull'Inter (per ora) - Missione compiuta, vetta in solitaria confermata e primo tentativo di fuga in attesa della sfida che si giocherà tra poco tra Inter e Verona al Meazza. Il Napoli espugna il Via del Mare ... 🔗ilmattino.it

Lecce-Napoli 0-1, Raspadori porta gli azzurri a +6 dall’Inter - Il numero 81 decide il match del Via del Mare su punizione e rimanda la palla ai nerazzurri, tenuti a battere il Verona per restare in scia. Salentini di orgoglio: la traversa dice di no a Gaspar ... 🔗msn.com

Lecce-Napoli 0-1: Raspadori vale 3 punti, Jack fa volare Conte a +6 sull'Inter - La vittoria sul Torino ha segnato il sorpasso in classifica: ora è il Napoli a guidare la classifica della Serie A quando mancano quattro gare alla fine, con 3 punti da ... 🔗ilmattino.it