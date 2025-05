Lecce-Napoli 0-1 | Raspadori decide Conte a +3 sull' Inter

© Ilmattino.it - Lecce-Napoli 0-1: Raspadori decide, Conte a +3 sull'Inter

Inter e Verona al Meazza. Il Napoli espugna il Via del Mare di. 🔗 Missione compiuta, vetta in solitaria confermata e primo tentativo di fuga in attesa della sfida che si giocherà tra poco trae Verona al Meazza. Ilespugna il Via del Mare di. 🔗 Ilmattino.it

Il Napoli stringe i denti e supera anche l'ostacolo Lecce: decide Raspadori - Il Napoli fa un altro passo verso la conquista dello scudetto. Gli azzurri soffrono nella ripresa, ma riescono a conquistare tre punti pesantissimi sul campo del Lecce, in un ambiente incandescente. A decidere il match è un gol di Giacomo Raspadori. L'attaccante della Nazionale, a metà del primo... 🔗napolitoday.it

Lecce-Napoli 0-1, pagelle: Raspadori uomo partita, Rrahmani brillante. Meret fa una sola parata, ma decisiva. Bene Olivera, Falcone incerto - Lecce-Napoli, match valido per la 35esima giornata di Serie A, si è concluso sul risultato di 0-1. A decidere il match un gol su punizione di Raspadori al 24'. La partita, disputata allo stadio Via ... 🔗eurosport.it