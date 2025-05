Lecce-Napoli 0-1 miracolo di Meret e infortunio per Lobotka in avvio LIVE

© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli 0-1, miracolo di Meret e infortunio per Lobotka in avvio (LIVE) Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo OLIVEra centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.53? Lobotka dopo aver deviato il tiro in allungo accusa un dolore alla coscia, Conte lo sostituisce subito con Gilmour52? Intervento miracoloso di Meret! Tiro di Helgason deviato da Lobotka e il portiere para con grande reattività51? OLIVEra aveva realizzato il gol del raddoppio, ma tutto annullato per un fallo di McTominay su Falcone sul corner dalla sinistra50? Qualche problemino per Falcone, poi decide di continuare46? Nessun cambio per Conte, Giampaolo invece inserisce Morente ed HelgasonInizia il secondo tempo55? Finisce il primo tempo al Via del Mare54? Rientra il numero sessantanove dopo l’intervento dello staff medico52? Si scalda Gilmour nel frattempo, il giocatore slovacco sembra davvero molto dolorante51? Lobotka a terra, la sua caviglia è rimasta sotto il corpo di Karlsson nel contrasto con quest ultimo49? Fase molto confusa, continui ribaltamenti di fronte46? Otto minuto di recupero45? Raspadori ancora a terra dopo il contatto con Gaspar, dolorante alla caviglia il numero ottantuno44? Che occasione per Raspadori! Lanciato lungo da McTominay, arriva in area e calcia in diagonale. 🔗 Ilsi avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro ildi Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo Ora centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.53?dopo aver deviato il tiro in allungo accusa un dolore alla coscia, Conte lo sostituisce subito con Gilmour52? Interventoso di! Tiro di Helgason deviato dae il portiere para con grande reattività51? Ora aveva realizzato il gol del raddoppio, ma tutto annullato per un fallo di McTominay su Falcone sul corner dalla sinistra50? Qualche problemino per Falcone, poi decide di continuare46? Nessun cambio per Conte, Giampaolo invece inserisce Morente ed HelgasonInizia il secondo tempo55? Finisce il primo tempo al Via del Mare54? Rientra il numero sessantanove dopo l’intervento dello staff medico52? Si scalda Gilmour nel frattempo, il giocatore slovacco sembra davvero molto dolorante51?a terra, la sua caviglia è rimasta sotto il corpo di Karlsson nel contrasto con quest ultimo49? Fase molto confusa, continui ribaltamenti di fronte46? Otto minuto di recupero45? Raspadori ancora a terra dopo il contatto con Gaspar, dolorante alla caviglia il numero ottantuno44? Che occasione per Raspadori! Lanciato lungo da McTominay, arriva in area e calcia in diagonale. 🔗 Ilnapolista.it

Su altri siti se ne discute

Napoli-Empoli 1-0 al 45': McTominay goal, tiro da fuori su assist di Lukaku! Miracolo di Meret su Esposito - I GOAL E LE AZIONI SALIENTI: 40` - Miracolo di Meret su Esposito! Vasquez rinvia direttamente per Gyasi, sponda di testa dell`esterno per l`... 🔗calciomercato.com

Napoli-Empoli 1-0 LIVE: McTominay goal, tiro da fuori su assist di Lukaku! Miracolo di Meret su Esposito - I GOAL E LE AZIONI SALIENTI: 40` - Miracolo di Meret su Esposito! Vasquez rinvia direttamente per Gyasi, sponda di testa dell`esterno per l`... 🔗calciomercato.com

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Su questo argomento da altre fonti

"Un mezzo miracolo ed un volo decisivo nel finale". Meret sugli scudi: le pagelle di Venezia-Napoli - Napoli - Alex Meret è stato tra i migliori in campo ieri ... Gazzetta dello Sport 6,5. Un mezzo miracolo su Perez, scegliendo ottimamente il tempo dell’uscita bassa e con un po’ di fortuna ... 🔗msn.com