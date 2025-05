Lecce-Napoli 0-1 la pagella | riecco Di Lorenzo Raspadori è il top

© Ilmattino.it - Lecce-Napoli 0-1, la pagella: riecco Di Lorenzo, Raspadori è il top

Napoli e Lecce. Da stasera un po'. 🔗 C'è il miracolo (santo) di San Gennaro, appena prima del gol annullato a Lukaku. E poi c'è quello (laico) di Antonio Conte, protettore di. Da stasera un po'. 🔗 Ilmattino.it

Napoli-Empoli 3-0, la pagella: riecco Big-Rom, delude solo Neres - 3 gol, 3 punti, come non capitava da un po'. Come questo Napoli aveva bisogno. Conte aveva chiesto ai suoi gol e responsabilità, McTominay e Lukaku hanno risposto presente. Il primo con... 🔗ilmattino.it

