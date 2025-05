Lecce Napoli 0-1 | i partenopei vincono e vanno a +7 in attesa dell’Inter; una vittoria che sa di tricolore!

Lecce Napoli, match valido per la 35ª giornata di Serie A: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, con moviola, sintesi e diretta LIVE della partita Lecce Napoli, valevole per la 35esima giornata del campionato di Serie A Enilve 20242025. 90+6? – TRIPLICE FISCHIO 6 minuti di recupero. 89? Conclusione alta .

Lecce-Napoli: 700 biglietti annullati, cariche sui tifosi partenopei e partita sospesa per 6minuti - Tensione e caos all'esterno del settore ospiti dello stadio di Lecce, dove è in corso in questi momenti la partita contro il Napoli. I problemi scattati per l'arrivo di centinaia di tifosi azzurri ai quali era stato annullato il biglietto dalla Polizia perché non conforme alle regole imposte... 🔗napolitoday.it

Lecce Napoli, parla Manna nel prepartita per i partenopei: «Vale un pezzo di scudetto. Ecco cosa serve» - Lecce Napoli, parla Manna nel prepartita per i partenopei: «Vale un pezzo di scudetto. Ecco cosa serve» Nel prepartita di Lecce Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn Giovanni Manna, dirigente dei partenopei. Le sue parole. SU FIORITA – «Quando succedono queste cose non è bello parlarne. E’stato qualcosa di forte che ha scosso l’ambiente, […] 🔗calcionews24.com

Rivoluzione allo stadio Maradona: la mossa di De Laurentiis dopo Lecce-Napoli - Nuova mossa di Aurelio De Laurentiis per ottenere un restyling dello stadio Diego Armando Maradona e aumentare i posti Attualmente in vacanza con la moglie, alle Maldive, il ritorno di Aurelio De Laurentiis avverrà dopo Lecce-Napoli. Qualunque sia il risultato finale di quel match, la squadra azzurra resta ad un passo dall’impresa storica di vincere uno Scudetto, dopo il terribile decimo posto della scorsa stagione. 🔗spazionapoli.it

Pagelle di Lecce-Napoli 0-1: Raspadori e difesa avvicinano Conte allo scudetto. Lobotka preoccupa - Serie A, i top e flop di Lecce-Napoli 0-1: Jack sto volando, gli azzurri fanno un altro passo verso lo scudetto con il gol di Raspadori. Lobotka si fa male. I salentini danno tutto ma creano pochissim ... 🔗sport.virgilio.it

Il Napoli sbanca Lecce e mette pressione all’Inter: cosa serve per vincere matematicamente lo Scudetto - Il gol di Raspadori su punizione (0-1) regala un successo pesante in chiave Scudetto. Alla luce del risultato di oggi, quando gli azzurri potranno vincere matematicamente il titolo? Dipende anche dall ... 🔗fanpage.it

Lecce-Napoli diretta Serie A: sblocca Raspadori - Ricomincia la lotta scudetto a distanza tra il Napoli e l'Inter, tra Via del Mare e San Siro. Conte sfida il Lecce, lui che è leccese doc, prima dell'impegno dei nerazzurri in casa con il Verona. Il m ... 🔗msn.com