Lecce-Napoli 0-1 gol di Raspadori e Conte vede lo scudetto

Napoli vince 1-0 sul campo del Lecce nel match della 35esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. La formazione allenata da Antonio Conte consolida il primo posto con 77 punti e si porta a +6 sull'Inter, che stasera affronta il Verona. La vittoria partenopea è firmata dal gol di Raspadori, a segno su punizione al 24?. Il Lecce rimane totalmente invischiato nella lotta per non retrocedere: con 27 punti, i pugliesi hanno solo una lunghezza di vantaggio sul Venezia e 2 sull'Empoli, penultimo. Il Napoli prova subito a sfondare e va in gol con Lukaku dopo un centinaio di secondi: il Var ravvisa un fuorigioco millimetrico, rete annullata. Il match si ferma per 6 minuti: gara sospesa per il lancio di oggetti e fumogeni dagli spalti, il tifo salentino protesta contro la Lega per il mancato rinvio della gara giocata nel turno precedente contro l'Atalanta, poche ore dopo la morte del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita.

