Lecce-Napoli 0-1 gli azzurri vincono lo scudetto se | tutte le combinazioni possibili

© Ilmattino.it - Lecce-Napoli 0-1, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili Napoli contro il Lecce e aspettando il risultato che farà stasera l'Inter contro il Verona, Il Napoli grazie ai 3 punti conquistati resta da solo in testa alla. 🔗 Dopo la vittoria delcontro ile aspettando il risultato che farà stasera l'Inter contro il Verona, Ilgrazie ai 3 punti conquistati resta da solo in testa alla. 🔗 Ilmattino.it

Beach volley, Gottardi/Scampoli vincono il derby a Yucatan e sono ai quarti! Azzurri ancora in corsa nel torneo maschile - Primo torneo del nuovo quadriennio del beach volley, nel Challenge di Yucatan, e subito un derby e una coppia azzurra ai quarti di finale nel torneo maschile. Le buone notizie riguardano anche gli uomini che piazzano due coppie agli ottavi di finale, entrambe attese da sfide sulla carta molto complicate. Tra le donne la prima impresa della nottata italiana è stata compiuta da Orsi Toth/Bianchi che, nei sedicesimi di finale, hanno sconfitto 2-1 le favorite cinesi Wang/Xia. 🔗oasport.it

Napoli-Torino 2-0, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo la sconfitta di oggi pomeriggio dell'Inter contro la Roma, Il Napoli grazie ai 3 punti conquistati questa sera contro il Torino torna da solo in testa alla classifica del campionato. In... 🔗ilmattino.it

Lecce-Napoli 0-1, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili; Serie A, Lecce-Napoli 0-1: decide una punizione di Raspadori; Lecce-Napoli 0-1 in cinque meme: Ci pensano San Gennaro e Raspadori; Lecce-Napoli, prevista protesta dei tifosi salentini: spunta il bel gesto degli ultras azzurri.

Lecce-Napoli 0-1, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce e aspettando il risultato che farà stasera l'Inter contro il Verona, Il Napoli grazie ai 3 punti conquistati resta da solo in testa ... 🔗ilmattino.it

Lecce-Napoli: i salentini alzano la testa con la capolista ma gli azzurri vincono di misura, 0-1 - LECCE - Il Napoli capolista ospite del Lecce al Via del Mare vince di misura contro i salentini: il match finisce 0-1 per i napoletani. Due minuti e segna subito Lukaku, ma il Var annulla per offside. 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

Lecce-Napoli 0-1 in cinque meme: Ci pensano San Gennaro e Raspadori - Rimarremo davanti all'Inter ancora per una settimana, ma a Napoli nessuno ancora pronuncia la parola Sc****. Gli azzurri vincono contro un Lecce che nel secondo tempo ha dato del filo da ... 🔗msn.com