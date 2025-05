Lecce-Napoli 0-1 fine primo tempo al Via del Mare LIVE

© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli 0-1, fine primo tempo al Via del Mare (LIVE) Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo OLIVEra centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.55? Finisce il primo tempo al Via del Mare54? Rientra il numero sessantanove dopo l’intervento dello staff medico52? Si scalda Gilmour nel frattempo, il giocatore slovacco sembra davvero molto dolorante51? Lobotka a terra, la sua caviglia è rimasta sotto il corpo di Karlsson nel contrasto con quest ultimo49? Fase molto confusa, continui ribaltamenti di fronte46? Otto minuto di recupero45? Raspadori ancora a terra dopo il contatto con Gaspar, dolorante alla caviglia il numero ottantuno44? Che occasione per Raspadori! Lanciato lungo da McTominay, arriva in area e calcia in diagonale. 🔗 Ilsi avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro ildi Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo Ora centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.55? Finisce ilal Via del54? Rientra il numero sessantanove dopo l’intervento dello staff medico52? Si scalda Gilmour nel frat, il giocatore slovacco sembra davvero molto dolorante51? Lobotka a terra, la sua caviglia è rimasta sotto il corpo di Karlsson nel contrasto con quest ultimo49? Fase molto confusa, continui ribaltamenti di fronte46? Otto minuto di recupero45? Raspadori ancora a terra dopo il contatto con Gaspar, dolorante alla caviglia il numero ottantuno44? Che occasione per Raspadori! Lanciato lungo da McTominay, arriva in area e calcia in diagonale. 🔗 Ilnapolista.it

