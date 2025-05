Lecce-Napoli 0-1 Calcio serie A

© Noinotizie.it - Lecce-Napoli 0-1 Calcio serie A Napoli che inizia a vedere avvicinarsi lo scudetto. Ha perso, dunque, il Lecce che è a un punto dalla zona retrocessione. Ma al “Via del Mare”, ha fatto la differenza solo quell’unico gol, di Raspadori su punizione a metà del primo tempo. Il Lecce ha giocato una partita molto orgogliosa, anche tecnicamente molto valida, e il pubblico salentino ha sostenuto in modo incessante la sua squadra. Una squadra che, stando a quanto visto fra Bergamo una settimana fa e Lecce stasera, merita la salvezza. L'articolo Lecce-Napoli 0-1 <small class="subtitle">Calcio serie A<small> proviene da Noi Notizie.. 🔗 Ha vinto ilche inizia a vedere avvicinarsi lo scudetto. Ha perso, dunque, ilche è a un punto dalla zona retrocessione. Ma al “Via del Mare”, ha fatto la differenza solo quell’unico gol, di Raspadori su punizione a metà del primo tempo. Ilha giocato una partita molto orgogliosa, anche tecnicamente molto valida, e il pubblico salentino ha sostenuto in modo incessante la sua squadra. Una squadra che, stando a quanto visto fra Bergamo una settimana fa estasera, merita la salvezza. L'articolo0-1 A proviene da Noi Notizie.. 🔗 Noinotizie.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio: il Milan passeggia in casa dell’Udinese in Serie A. Al Friuli finisce 0-4 - Una vittoria netta per scacciare i fantasmi. Il Milan ha espugnato per 0-4 il campo dell’Udinese nell’anticipo valido per la trentaduesima giornata della Serie A 2024-2025 di calcio. Successo netto ed estremamente importante per il diavolo, salito a cinquantuno punti in classifica e portandosi provvisoriamente a meno quattro dalla zona Europa. Gli uomini allenati da Sérgio Conceição hanno sbloccato il match nelle battute finali della prima frazione, trovando il vantaggio al 42? giro di orologio con Rafa Leao, artefice di un destro imprendibile maturato dopo l’assist di Fofana. 🔗oasport.it

Calcio Femminile: al Comunale il recupero della 19esima giornata di Serie B contro il Bologna. Carcassi e Corazzi firmano la vittoria amaranto - Sotto la pioggia del Comunale l’Arezzo calcio femminile vince 2-0, con merito, il recupero del 19° turno contro il Bologna quarto in classifica. Di Carcassi e Corazzi le reti di un successo che proietta la squadra di Leoni al settimo posto, superando in un colpo solo Cesena, Freedom e Brescia. Le ospiti sono pericolose al 10’ con una conclusione disinnescata da Bartalini e al 17’ con un tiro a giro dell’ex Nocchi che esce di poco. 🔗sport.quotidiano.net

Rolex gonfiati, puntate sul Milan e “Il Professore”: i retroscena del giro illegale di calcio scommesse che scuote la Serie A - Il calciatore indagato Sandro Tonali, interrogato dai pm il 17 ottobre 2023, ha raccontato come funzionava il ‘sistema’ per saldare i debiti con i gestori delle piattaforme per le scommesse clandestine. Il titolare della gioielleria Elysium, nel cuore di Milano, “mi fece vedere un Rolex che sapevo dal valore di 9.000 euro e il gioielliere mi proponeva 21.000 euro, prezzo che comprendeva l’importo del debito con Tommy”, ossia Tommaso De Giacomo, uno dei presunti capi dell'organizzazione. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Serie A: in campo Lecce-Napoli 0-1 DIRETTA; Lecce-Napoli 0-1: gol e highlights. La decide una punizione di Raspadori; Lecce-Napoli diretta Serie A: sblocca Raspadori; Lecce-Napoli 0-1. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Lecce-Napoli 0-1: Raspadori vale 3 punti, Jack fa volare Conte a +6 sull'Inter - La vittoria sul Torino ha segnato il sorpasso in classifica: ora è il Napoli a guidare la classifica della Serie A quando mancano quattro gare alla fine, con 3 punti da ... 🔗ilmattino.it

Lecce-Napoli LIVE, il risultato in diretta della partita di Serie A 2024/2025 - La diretta LIVE di Lecce-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... 🔗fanpage.it

Lecce-Napoli 0-1, gli azzurri vincono lo scudetto se: tutte le combinazioni possibili - Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce e aspettando il risultato che farà stasera l'Inter contro il Verona, Il Napoli grazie ai 3 punti conquistati resta da solo in testa ... 🔗ilmattino.it