Lecce-Napoli 0-1 azzurri in difficoltà nel secondo parziale LIVE

Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo Olivera centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all'undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre. 79? Fuori Raspadori e dentro Billing77? difficoltà estrema, l'area azzurra è sotto assedio73? Insistono i salentini, lunga trama che i partenopei faticano a rompere70? C'è bisogno di energie fresche, nel frattempo Massa chiama un altro cooling break67? Punizione di Helgason dalla lunga distanza, per poco non beffa Meret.

