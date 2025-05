Lecce-Napoli 0-1 al 45' | la sblocca Raspadori su punizione poi traversa di Gaspar

Lecce-Napoli, 35esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 44` - Occasione Napoli: McTominay imbuca per Raspadori, che calcia e va vicinissimo. 🔗 , 35esima giornata di Serie A GOAL E AZIONI SALIENTI 44` - Occasione: McTominay imbuca per, che calcia e va vicinissimo. 🔗 Calciomercato.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Traffico Roma del 01-04-2025 ore 19:30 - Luceverde Roma Buonasera Ben ritrovati in studio Sonia cerquetani ancora difficoltà di transito sulla via Nomentana per incidente altezza via Sannazaro file per incidente anche su via Appia Pignatelli nei pressi di via di San Tarcisio per traffico sulla Tangenziale Est da viale di Tor di Quinto alla Salaria nelle due direzioni cose poi sulla Cristoforo Colombo da raccordo anulare a via di Acilia verso Ostia file che ritroviamo sulla Pontina tra la Cristoforo Colombo e il raccordo anulare in uscita da Roma chiuso per un guasto al condutture idriche il tratto di viale Tirreno tra Piazza Capri ... 🔗romadailynews.it

Tonfo Wall Street, Dj -2,72%, Nasdaq -4,01% - Tonfo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,72% a 39.500,34 punti, il Nasdaq cede il 4,01% a 16.440,65 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,32% a 5.273,83 punti. 🔗quotidiano.net

Merate, si sblocca l'impasse del Centro polifunzionale emergenza: pronto entro fine 2026 - Regione Lombardia approva la modifica dell'Accordo locale semplificato (Als) per la realizzazione del Centro polifunzionale di emergenza a Merate. Lo stabilisce una delibera di Giunta approvata in data odierna su iniziativa dell'assessore Regionale alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La... 🔗leccotoday.it