Lecce-Napoli 0-0 si riprende a giocare dopo la sospensione LIVE

© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli 0-0, si riprende a giocare dopo la sospensione (LIVE) Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo OLIVEra centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.16? Equilibrio in questa fase, Lecce tutto arroccato dietro12? Si riparte dopo sei minuti di sospensione10? Non si gioca ancora, poiché uno dei petardi ha rotto la rete alle spalle di Falcone7? Massa ferma il gioco per reiterato lancio di petrardi dalla curva del Lecce!4? Annullato il gol del belga! Era in fuorigioco di poco sul tiro di Politano3? Azzurri avanti subito! Politano dalla destra si accentra e calcia rasoterra, sul suo tiro si inserisce Lukaku che un pò per caso insacca alle spalle di Falcone1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di Lecce e NapoliLecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Kaba, Karlsson; Kristovic all. 🔗 Ilsi avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro ildi Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo Ora centrale rispetto a Rafa Marinla notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.16? Equilibrio in questa fase,tutto arroccato dietro12? Si ripartesei minuti di10? Non si gioca ancora, poiché uno dei petardi ha rotto la rete alle spalle di Falcone7? Massa ferma il gioco per reiterato lancio di petrardi dalla curva del!4? Annullato il gol del belga! Era in fuorigioco di poco sul tiro di Politano3? Azzurri avanti subito! Politano dalla destra si accentra e calcia rasoterra, sul suo tiro si inserisce Lukaku che un pò per caso insacca alle spalle di Falcone1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Kaba, Karlsson; Kristovic all. 🔗 Ilnapolista.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

LIVE Paolini-Lys 6-2, 1-0, WTA Dubai 2025 in DIRETTA: si riprende a giocare, azzurra in battuta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 In rete il dritto della tedesca. 40-15 Con il dritto in cross l’azzurra!! 30-15 Sbaglia un dritto dal centro Paolini. 30-0 Servizio, attacco di dritto e comodo appoggio di volo. 15-0 Pauroso dritto in cross di Jasmine! SI riparte! 3? di palleggio e poi servirà Paolini nel 2° set! 09:00 Attesa che si prolunga ancora. 08.53 Si coprono addirittura le tribune. 🔗oasport.it

LIVE F1, Test Sakhir 2025 in DIRETTA: si riprende dalle 13.00, Hamilton in pista con la Ferrari - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.39 Missione compiuta in casa Mercedes per il rookie bolognese Andrea Kimi Antonelli, 2° a 77 millesimi da Leclerc dopo una positiva sessione mattutina in cui ha continuato a lavorare sul passo per raccogliere dati e migliorare dal punto di vista della gestione delle gomme. 12.37 Stamattina Norris ha dovuto fare i conti con una MCL39 meno stabile e più nervosa rispetto ai giorni scorsi, forse anche a causa del vento, attestandosi comunque in terza piazza a soli 132 millesimi dalla vetta e senza andare alla ricerca della prestazione pura (come i ... 🔗oasport.it

LIVE Djokovic-Mensik, ATP Miami 2025 in DIRETTA: si riprende a giocare! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:33 Si riprende a giocare! In campo le ragazze. 23:15 Non ci sono aggiornamenti, si dovrebbe quindi riprendere alle 23:30 o qualche minuto più tardi. Andreeva/Shnaider-Bucsa/Kato 3-0, poi Djokovic. 22:55 Non si gioca prima delle 23:30! 22:50 Il campo è quasi asciutto, ci vorranno ancora una trentina di minuti prima che le giocatrici possano tornare a giocarsi il titolo di doppio. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Quando gioca il Napoli? Il calendario completo delle prossime partite: c'è Lecce-Napoli; Prossimo turno Serie A, 35ª Giornata: date e orari Sky e DAZN; Lecce-Napoli 0-0: si riprende a giocare dopo 6' di interruzione; Serie A - Torino-Venezia 0-1, finisce la prima frazione di gioco. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia