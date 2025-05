Lecce-Napoli 0-0 gioco fermo per lancio di fumogeni LIVE

© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli 0-0, gioco fermo per lancio di fumogeni (LIVE) Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo OLIVEra centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.7? Massa ferma il gioco per reiterato lancio di petrardi dalla curva del Lecce!4? Annullato il gol del belga! Era in fuorigioco di poco sul tiro di Politano3? Azzurri avanti subito! Politano dalla destra si accentra e calcia rasoterra, sul suo tiro si inserisce Lukaku che un pò per caso insacca alle spalle di Falcone1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di Lecce e NapoliLecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Kaba, Karlsson; Kristovic all. 🔗 Ilsi avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro ildi Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo Ora centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.7? Massa ferma ilper reiteratodi petrardi dalla curva del!4? Annullato il gol del belga! Era in fuoridi poco sul tiro di Politano3? Azzurri avanti subito! Politano dalla destra si accentra e calcia rasoterra, sul suo tiro si inserisce Lukaku che un pò per caso insacca alle spalle di Falcone1? Inizia il match!Formazioni ufficiali di(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Kaba, Karlsson; Kristovic all. 🔗 Ilnapolista.it

