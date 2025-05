Lecce-Napoli 0-0 Conte cambia l’undici con Raspadori davanti LIVE

© Ilnapolista.it - Lecce-Napoli 0-0, Conte cambia l’undici con Raspadori davanti (LIVE) Napoli si avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro il Lecce di Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendo Raspadori in coppia con Lukaku davanti e preferendo OLIVEra centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno. Conte ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida all’undici titolare delle ultime giornate con Kristovic come unica punta davanti come sempre.Formazioni ufficiali di Lecce e NapoliLecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Kaba, Karlsson; Kristovic all. 🔗 Ilsi avvicina ad un altro snodo fondamentale del suo campionato, la sfida contro ildi Giampaolo in piena corsa salvezza. Il tecnico azzurro decide di modificare lo schieramento dei suoi inserendoin coppia con Lukakue preferendo Ora centrale rispetto a Rafa Marin dopo la notizia della stagione finita di Buongiorno.ha chiesto ai suoi estrema concentrazione per mantenere la vetta della classifica contro un avversario che venderà cara la pelle vista la situazione di classifica. Giampaolo dal canto suo si affida altitolare delle ultime giornate con Kristovic come unica puntacome sempre.Formazioni ufficiali di(4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Coulibaly; Pierotti, Kaba, Karlsson; Kristovic all. 🔗 Ilnapolista.it

