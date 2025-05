Le testimonianze-choc | Si sono alzati in volo Poi il boato e le fiamme

CASTEL RITALDI – "C'era un vento forte, forse era il caso di non decollare". È il commento di più di uno dei ragazzi che erano presenti al pranzo del 1 maggio all'aviosuperficie di Castel Ritaldi. "Non so come abbiano deciso di decollare – afferma uno dei ragazzi – inizialmente sembrava che l'imprenditore avesse chiesto aiuto per riportare il velivolo nella rimessa e invece poi, alla fine, sono decollati. Li abbiamo visti alzarsi in aria per poi sparire dietro gli alberi, si è sentito un rumore forte, l'ultraleggero non è ricomparso all'orizzonte ed abbiamo capito che era successo qualcosa di grave. A poche centinaia di metri si è alzato un fumo bianco e siamo corsi a vedere cosa fosse successo". Quando sono arrivati i primi soccorsi il ragazzo era già fuori dalla cabina. "Ci ha detto che era rammaricato di non aver potuto aiutare il pilota, - continuano a raccontare alcuni testimoni – non è stato possibile fare niente.

