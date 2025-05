Le scelte ufficiali Avellino e Padova in campo per la Supercoppa

Avellino e Padova si sfidano per la Supercoppa di Serie C. Al termine della gara la consegna del trofeo per la conquista della Serie B, dopo il passaggio del pullman tra le strade della città.Le formazioni ufficiali di Avellino-Padova:Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Palumbo, Palmiero, Sounas; D'Ausilio; Patierno, Lescano. A disposizione: Marson, Guarnieri, Todisco, Cionek, Frascatore, Manzi, Rocca, Tribuzzi, Armellino, Mutanda, Russo, Zuberek, Panico. All.: R. Biancolino.Padova (3-4-2-1): Fortin; Faedo, Delli Carri, Perrotta; Capelli, Bianchi, Cretella, Villa; Varras, Valente; Bortolussi. A disposizione: Voltan, Sala, Belli, Crisetig, Fusi, Spagnoli, Russini, Liguori, Granata, Kirwan, Favale, Pirrello, Buonaiuto.

