Le porcellane pregiate di Orban e le scarpe di pitone tutti i regali ricevuti da Meloni nei suoi viaggi

Meloni ha ricevuto 273 doni da altri Paesi: governi, capi di Stato o anche associazioni che le hanno fatto i regali più diversi. E Palazzo Chigi ha stilato un elenco completo: dal sacco di riso del Pakistan ai numerosi tappeti della Libia, passando per la statuetta di Milei e il foulard di Edi Rama. 🔗 Dall'inizio del suo mandato Giorgiaha ricevuto 273 doni da altri Paesi: governi, capi di Stato o anche associazioni che le hanno fatto ipiù diversi. E Palazzo Chigi ha stilato un elenco completo: dal sacco di riso del Pakistan ai numerosi tappeti della Libia, passando per la statuetta di Milei e il foulard di Edi Rama. 🔗 Fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"Grave errore, cosa rischiamo". Orban molla l'Ue - L'Ungheria di Viktor Orban non ci sta. "Il governo voterà no ai contro-Dazi dell'Ue sui prodotti americani, come riferito dal ministro degli Esteri, Peter Szijjarto a Budapest, secondo cui tali misure porterebbero a significativi aumenti dei prezzi". A riferirlo è Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese in un post sui social. Orban - spiega ancora - "vuole proteggere gli ungheresi da ulteriori aumenti dei prezzi. 🔗liberoquotidiano.it

Overtourism, alle Cinque Terre controlli delle scarpe e senso unico sui sentieri - Cinque check point nelle giornate di picco: il Parco nazionale ha appena varato il nuovo piano di gestione alla vigilia dell’impennata dell’affluenza attesa per i ponti primaverili 🔗repubblica.it

Omicidio Ilaria Sula, caccia al complice di Mark Samson, lo avrebbe aiutato a sbarazzarsi del corpo, sequestrate le scarpe del killer - Secondo gli inquirenti il presunto complice avrebbe avvicinato la macchina all'abitazione di via Homs aiutando Samson nel trasporto della valigia con il cadavere di Sula Secondo gli inquirenti l'omicida Mark Samson sarebbe stato aiutato da un complice per disfarsi del corpo senza vita di Ilar 🔗ilgiornaleditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

La ciotola di Biden, le scarpe pitonate, i gioielli e lo skateboard: tutti i regali alla premier Giorgia Meloni. 🔗Approfondimenti da altre fonti