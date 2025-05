Le partite del weekend in A B e C per le toscane le umbre e lo Spezia

© Sport.quotidiano.net - Le partite del weekend in A, B e C per le toscane, le umbre e lo Spezia partite in Serie A, B e C. Mentre in Serie B il Pisa è a caccia del punto che darebbe la promozione matematica in Serie A, momento storico per la squadra nerazzurra, in Serie C cominciano i playoff. E non mancheranno le emozioni, visto che si tratta di partite in gara secca in quella che è la prima fase della post season. Ma ecco il quadroSerie AEmpoli Lazio (Domenica 4 maggio alle 12.30)Roma Fiorentina (Domenica 4 maggio alle 18)Serie BBari Pisa (Domenica 4 maggio alle 15)Carrarese Modena (Domenica 4 maggio alle 15)Reggiana Spezia (Domenica 4 maggio alle 15)Serie CPineto Pianese (Domenica 4 maggio alle 20)Vis Pesaro Pontedera (Domenica 4 maggio alle 20)Arezzo Gubbio (Domenica 4 maggio alle 20) 🔗 Firenze, 3 maggio 2025 – Ecco il programma dellein Serie A, B e C. Mentre in Serie B il Pisa è a caccia del punto che darebbe la promozione matematica in Serie A, momento storico per la squadra nerazzurra, in Serie C cominciano i playoff. E non mancheranno le emozioni, visto che si tratta diin gara secca in quella che è la prima fase della post season. Ma ecco il quadroSerie AEmpoli Lazio (Domenica 4 maggio alle 12.30)Roma Fiorentina (Domenica 4 maggio alle 18)Serie BBari Pisa (Domenica 4 maggio alle 15)Carrarese Modena (Domenica 4 maggio alle 15)Reggiana(Domenica 4 maggio alle 15)Serie CPineto Pianese (Domenica 4 maggio alle 20)Vis Pesaro Pontedera (Domenica 4 maggio alle 20)Arezzo Gubbio (Domenica 4 maggio alle 20) 🔗 Sport.quotidiano.net

