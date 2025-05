Le nozze sono sempre più casual A cominciare dall' abito della sposa

© Vanityfair.it - Le nozze sono sempre più casual. A cominciare dall'abito della sposa sono un trionfo di tulle e veli dallo strascico interminabile sono ancora sinonimi di matrimonio? Sì, ma non solo. Le recenti nozze di Kristen Stewart e Dylan Meyer mettono in chiaro che le spose scelgono anche la via del casual. E se Yoko Ono nel 1969, con calzettoni e scarpe da tennis, era unconventional, oggi il wedding look rilassato ha la stessa dignità di quello principesco 🔗 Gonne cheun trionfo di tulle e velio strascico interminabileancora sinonimi di matrimonio? Sì, ma non solo. Le recentidi Kristen Stewart e Dylan Meyer mettono in chiaro che le spose scelgono anche la via del. E se Yoko Ono nel 1969, con calzettoni e scarpe da tennis, era unconventional, oggi il wedding look rilassato ha la stessa dignità di quello principesco 🔗 Vanityfair.it

