Le iced coffee nails sono la nuova inspo unghie della primavera 2025

© Metropolitanmagazine.it - Le iced coffee nails sono la nuova inspo unghie della primavera 2025 della manicure del momento. Le "iced coffee nails" sono l'ultima ossessione beauty della primavera: una palette ispirata alle tonalità del caffè freddo che mescola beige lattiginosi, toni cioccolato e riflessi caramello in versioni sempre nuove, eleganti ma con un tocco giocoso.iced coffee nails: la manicure ispirata al caffè che sta conquistando la primaveraQuello che rende queste manicure così interessanti è la capacità di sembrare sofisticate senza risultare mai noiose. Le sfumature vanno dal latte d'avena al fondente intenso, spesso lavorate con finish jelly o cromati, a volte con leggere sfumature cat-eye o dettagli swirl che ricordano la schiuma che si mescola al caffè.

