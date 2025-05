Le foto su Vinted finiscono su gruppi Telegram erotici | l’inchiesta che ha fatto chiudere Girls of Vinted Come proteggersi

foto semplici, innocue, caricate su Vinted, l’app dove chiunque può comprare e vendere vestiti usati. Eppure, per centinaia di ragazze, quelle immagini sono finite dentro canali a sfondo erotico su Telegram, decontestualizzate e condivise con commenti sessualmente espliciti. A rivelarlo è stata un’inchiesta congiunta condotta dai media tedeschi Ndr, Wdr e Süddeutsche Zeitung, che ha documentato l’esistenza di gruppi Come «Girls of Vinted», dove utenti anonimi raccolgono e commentano foto tratte da profili pubblici dell’app, senza alcun consenso.Le foto di Vinted finite su TelegramLa dinamica è sempre la stessa: si parte da un annuncio pubblicato da una venditrice, spesso giovane, che fotografa se stessa con l’abito che vuole cedere per mostrarne la vestibilità. 🔗 Scatti fatti davanti allo specchio, pensati per mostrare un abito da vendere.semplici, innocue, caricate su, l’app dove chiunque può comprare e vendere vestiti usati. Eppure, per centinaia di ragazze, quelle immagini sono finite dentro canali a sfondo erotico su, decontestualizzate e condivise con commenti sessualmente espliciti. A rivelarlo è stata un’inchiesta congiunta condotta dai media tedeschi Ndr, Wdr e Süddeutsche Zeitung, che ha documentato l’esistenza diof», dove utenti anonimi raccolgono e commentanotratte da profili pubblici dell’app, senza alcun consenso.Ledifinite suLa dinamica è sempre la stessa: si parte da un annuncio pubblicato da una venditrice, spesso giovane, chegrafa se stessa con l’abito che vuole cedere per mostrarne la vestibilità. 🔗 Open.online

