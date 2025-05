Le Farfalle della ritmica brillano alla European Cup di Baku

© Sport.quotidiano.net - Le Farfalle della ritmica brillano alla European Cup di Baku Farfalle della nostra ritmica hanno fatto ieri a Baku, in Azerbaigian, somiglia ad un salto in stile ’Ritorno al futuro’. Nessuna DeLorean sulla quale salire, ma solo il frutto di un lavoro che da lunedì prenderà una piega diversa quando la nuova allenatrice Mariela Pashalieva inizierà il suo mandato all’Accademia di Desio con sei azzurrine che promettono benissimo, anche se adesso sarà importante non mettere fretta. Soprattutto a un gruppo di giovanissime al quale la vicenda che ha portato al licenziamento della dt Emanuela Maccarani non può aver portato nulla di buono, caricandole di aspettative che nulla hanno a che vedere con la loro crescita sportiva.Comunque i successi per quanto parziali colti ieri a Baku in European Cup dimostrano che le nuove Farfalle hanno le potenzialità per raccogliere un’eredità che già era scomoda per il semplice aspetto tecnico, ma rischiava di diventare impossibile da sopportare per le turbative esterne. 🔗 La ricostruzione di un mito procede sempre per gradi, ma quello che lenostrahanno fatto ieri a, in Azerbaigian, somiglia ad un salto in stile ’Ritorno al futuro’. Nessuna DeLorean sulla quale salire, ma solo il frutto di un lavoro che da lunedì prenderà una piega diversa quando la nuova allenatrice Mariela Pashalieva inizierà il suo mandato all’Accademia di Desio con sei azzurrine che promettono benissimo, anche se adesso sarà importante non mettere fretta. Soprattutto a un gruppo di giovanissime al quale la vicenda che ha portato al licenziamentodt Emanuela Maccarani non può aver portato nulla di buono, caricandole di aspettative che nulla hanno a che vedere con la loro crescita sportiva.Comunque i successi per quanto parziali colti ieri ainCup dimostrano che le nuovehanno le potenzialità per raccogliere un’eredità che già era scomoda per il semplice aspetto tecnico, ma rischiava di diventare impossibile da sopportare per le turbative esterne. 🔗 Sport.quotidiano.net

Ne parlano su altre fonti

Ginnastica ritmica: le Farfalle, Raffaeli e Dragas brillano alla European Cup. Podi di specialità, ora la Cross Battle - L’Italia si prende la copertina alla European Cup di ginnastica ritmica, competizione giunta alla sua seconda edizione e che adotta un format innovativo. Sulla pedana di Baku (Azerbaijan), infatti, le Farfalle si sono prontamente distinte, eseguendo due esercizi di notevole caratura tecnica dopo che nel fine settimana di Pasqua avevano faticato in occasione dell’appuntamento di Coppa del Mondo disputato proprio a queste latitudini. 🔗oasport.it

Ginnastica ritmica, European Cup Baku: Farfalle prime nell’all-around, Raffaeli trionfa nella palla - Chiara Badii, Sofia Sicignano (Raffaello Motto), Laura Golfarelli (Eurogymnica Torino), Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori (Aeronautica Militare) sono le Farfalle protagoniste dell’European Cup. Alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku va in scena la seconda uscita stagionale. La squadra azzurra ottiene il primo posto nei 5 nastri, trionfando anche nell’all-around, chiuso con 48.900. 🔗sportface.it

Il Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di ginnastica ritmica fa tappa a Forlì. Farfalle guest stars dell’evento - All’Unieuro Arena di Forlì è tutto pronto per un fine settimana di spettacolo con la seconda tappa del Campionato Nazionale di Serie A1, A2 e B di Ginnastica Ritmica. Dopo l’appuntamento d’apertura di Chieti, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 marzo dodici club per categoria, 37 squadre totali compreso – in sovrannumero – San Marino, che gareggia nel campionato italiano grazie ad un accordo con la Federginnastica, sono pronti a darsi battaglia per i punti preziosi in ottica qualificazione alle Final Six di Torino. 🔗sportface.it

Approfondimenti da altre fonti

Le Farfalle della ritmica brillano alla European Cup di Baku; Ginnastica ritmica: le Farfalle, Raffaeli e Dragas brillano alla European Cup. Podi di specialità, ora la Cross Battle; Ginnastica ritmica | le Farfalle Raffaeli e Dragas brillano alla European Cup Podi di specialità ora la Cross Battle; Ginnastica ritmica European Cup Baku | Farfalle prime nell’all-around Raffaeli trionfa nella palla. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Le Farfalle della ritmica brillano alla European Cup di Baku - Le nuove Farfalle guidate da Mariela Pashalieva dominano la European Cup di Baku, mostrando grandi potenzialità. 🔗sport.quotidiano.net

Ginnastica ritmica: le Farfalle, Raffaeli e Dragas brillano alla European Cup. Podi di specialità, ora la Cross Battle - L'Italia si prende la copertina alla European Cup di ginnastica ritmica, competizione giunta alla sua seconda edizione e che adotta un format innovativo. 🔗oasport.it

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e le Farfalle tornano in scena alla European Cup - Sofia Raffaeli, Tara Dragas e le Farfalle si rimetteranno in gioco dopo aver saltato l'ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, andata in ... 🔗oasport.it