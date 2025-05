Le elezioni presidenziali romene si giocano tra nostalgia digitale e sicurezza nazionale

«Il Paese brucia, ma la vecchia si pettina», dice un proverbio popolare romeno. È la sensazione che si ha a pochi giorni dal primo turno delle nuove elezioni presidenziali di Bucarest (4 maggio), sbirciando i dibattiti elettorali, trasmessi per la prima volta dal palazzo presidenziale di Cotroceni. I candidati, undici in tutto, sembrano infatti più impegnati ad attaccarsi l'un l'altro, rivangando antiche beghe e misfatti, che a fornire risposte concrete su programma politico, Europa, Ucraina, Nato. Molti spettatori, disgustati, smettono di seguire, ma solo uno su cinque non sa ancora chi votare. L'annullamento delle precedenti elezioni a dicembre ha salvato il paese e C?lin Georgescu, ex candidato filorusso oggi indagato, è stato definitivamente escluso anche dal voto di maggio dall'Autorità elettorale permanente e dalla Corte Costituzionale.

