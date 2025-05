Le elezioni in Australia ringalluzziscono Gentiloni Renzi e compagni | costretti a fare 15mila km per avere una gioia

elezioni: in Italia? No, in Australia. Ma per i compagni del Pd in periodo di vacche magre va bene anche il voto che arriva dalla nazione dei canguri. Basta leggere i commenti entusiastici sui social di alcuni big del centrosinistra, per capire a che livello stanno messi.«Ieri Canada oggi Australia. Il premier laburista Anthony Albanese recupera il distacco e vince le elezioni. La democrazia contro il sovranismo». A scriverlo sui social addirittura l'ex premier ed ex commissario europeo Paolo Gentiloni. Il padre nobile del Pd preferisce guardare all'Australia anziché a Bruxelles, o a Roma.

Risultati Elezioni in Australia, il laburista Albanese verso uno storico secondo mandato - Canberra, 3 maggio 2025 – Il laburista Anthony Albanese verso il secondo mandato in Australia. Se i risultati definitivi delle elezioni generali confermeranno le proiezioni, sarebbe una vittoria storica per il primo ministro uscente. Non accadeva infatti da due decenni che un premier fosse rieletto. Sconfitta la Coalizione Liberal-Nazionale (Lnp) di centro-destra guidata da Peter Dutton, che stando alle stime perderebbe anche il posto in Parlamento, in favore di uno sfidante del centrosinistra. 🔗quotidiano.net

Australia, i Laburisti vincono le elezioni - ROMA (ITALPRESS) – Il Partito Laburista del premier uscente Anthony Albanese ha vinto le elezioni politiche in Australia. “Grazie al popolo australiano per l’opportunità che mi ha dato di continuare a servire la migliore nazione del mondo”, ha detto Albanese nel suo discorso per celebrare la vittoria. “Dobbiamo sostenere ogni singolo australiano, ogni australiano che si mette al lavoro deve avere un salario dignitoso”, ha detto ancora Albanese. 🔗unlimitednews.it

L’Australia verso le elezioni: il dilemma tra la sicurezza Usa e il commercio con la Cina - A partire dagli inizi del XXI secolo l’Australia ha rafforzato le importanti relazioni commerciali con la Cina, divenuta dal 2009 il principale partner di Canberra, nonché il primo importatore delle risorse minerarie provenienti dall’isola continente (parliamo principalmente di ferro, oro e carbone). Le cose, però, stanno rapidamente evolvendo. Non solo la Repubblica Popolare si sta rendendo sempre più autonoma dalle materie prime di Canberra, ma soprattutto sono in crescita le tensioni nell’Indo-Pacifico, che vedono il Dragone contrapposto agli Stati Uniti – tradizionale alleato ... 🔗it.insideover.com

