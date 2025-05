Le Dimore Storiche del Lazio aprono le porte il 25 maggio | l’elenco dei luoghi visitabili gratuitamente

maggio 2025 torna la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche, un evento promosso dall'Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) che permette ai cittadini di esplorare gratuitamente castelli, palazzi, ville e residenze private solitamente non accessibili. Un vero e proprio viaggio nel cuore dell'arte, della storia e dell'identità italiana.

Questa iniziativa si conferma un'occasione preziosa per riscoprire quel "museo diffuso" che caratterizza il nostro territorio e che troppo spesso rimane nascosto al grande pubblico. In particolare, la regione Lazio sarà protagonista con un ricco ventaglio di aperture, distribuite tra città, borghi e campagne.

Ecco le Dimore visitabili nel Lazio:

Frosinone
Castello Teofilatto
Palazzo Torti
Villa Nota Pisani

Latina
Borghetto Di Stefano
Casa Sillana
Casale San Giorgio
Castello Caetani di Sermoneta
I Torrioni di Terracina
Palazzo Guarini-Tacconi
Cantina Palazzo Prossedi
Palazzo Riozzi Carpineti
Santuario di Monte Sant'Angelo

Rieti
La Torre Orsini
Palazzo Martini

Roma
Casale Sant'Eusebio
Castello Odescalchi di Santa Marinella
Palazzo Attolico
Palazzo Manni-Patrizi
Palazzo Massimo Lancellotti dè Torres
Palazzo Montoro
Palazzo Pelliccioni
Palazzo Torlonia
Tenuta di Pietra Porzia
Villa Giovanelli Fogaccia
Villa Mergè Palazzetto
Villa del Cardinale

Viterbo
Castello Ruspoli
Castello di Proceno
Vesconte – Palazzo Cozza Caposavi
Palazzo del Drago
Rocca Farnese
Torre di Chia
Villa Muti Bussi
Relais Villa Rossi Danielli

Queste aperture rappresentano un'occasione irripetibile per conoscere il patrimonio culturale privato italiano, conservato con dedizione da famiglie e fondazioni che da secoli custodiscono queste meraviglie.

