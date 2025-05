Le ciliegie fanno la storia dopo i punteggi del riso sul centesimo aspetto di Gunners

2025-05-03 20:49:00 Breaking news:Bournemouth ha fatto larivendicando una vittoria in trasferta sull’Arsenal per la prima volta mentre Andoni Iraola ha ottenuto uno sul suo compagno di squadra d’infanzia, Mikle Arteta, agli Emirates.La squadra di Iraola è venuta da un gol dietro per vincere 2-1 mentre lehanno completato un primo doppio in campionato sui.Declan Rice ha dato ai padroni di casa sulla sua centesima apparizione in arsenale in quanto Arteta ha nominato un forte XI di partenza, ma i gol del secondo tempo di Dean Huijsen ed Evanilson hanno girato la partita in testa.Il risultato sposta Bournemouth fino all’ottavo e dà una grande spinta alle loro speranze di giocare a calcio europeo per la prima volta la prossima stagione.Per i, nel frattempo, si dirigono verso la semifinale della semifinale della Champions League di mercoledì con PSG fuori dal retro di una sconfitta. 🔗 Justcalcio.com