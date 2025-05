Le calciatrici transgender bandite dalle squadre femminili in Inghilterra e Scozia

© Ilfattoquotidiano.it - Le calciatrici transgender bandite dalle squadre femminili in Inghilterra e Scozia transgender sarà proibito giocare nelle squadre di calcio femminile in Inghilterra e Scozia a partire dalla stagione 20252026. È uno degli effetti di una recente sentenza della Corte Suprema del Regno Unito. La Football Association (FA) ha informato di aver cambiato le regole che avevano permesso agli atleti transgender di giocare nel calcio femminile a patto che avessero ridotto i loro livelli di testosterone. Anche la Federcalcio scozzese ha preso una decisione simile applicandola al calcio femminile.La più alta corte del Regno Unito ha emesso una sentenza che definisce una persona come donna esclusivamente basandosi sul sesso biologico. Il capo della Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani ha dichiarato dopo la sentenza che le donne transgender saranno escluse dai bagni femminili, dai reparti ospedalieri e dalle squadre sportive. 🔗 Alle donnesarà proibito giocare nelledi calcio femminile ina partire dalla stagione 20252026. È uno degli effetti di una recente sentenza della Corte Suprema del Regno Unito. La Football Association (FA) ha informato di aver cambiato le regole che avevano permesso agli atletidi giocare nel calcio femminile a patto che avessero ridotto i loro livelli di testosterone. Anche la Federcalcio scozzese ha preso una decisione simile applicandola al calcio femminile.La più alta corte del Regno Unito ha emesso una sentenza che definisce una persona come donna esclusivamente basandosi sul sesso biologico. Il capo della Commissione per l’uguaglianza e i diritti umani ha dichiarato dopo la sentenza che le donnesaranno escluse dai bagni, dai reparti ospedalieri esportive. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su altri siti se ne discute

Salsomaggiore, incendio in un appartamento: quattro squadre dei vigili del fuoco in azione - Un grosso incendio si è sviluppato, nella mattinata del 2 aprile, all'interno di un appartamento in viale delle Rimembranze a Salsomaggiore Terme. L'allarme è scattato poco prima delle ore 9 e sul posto sono arrivate, per ora, quattro squadre dei vigili del fuoco. Le cause del rogo sono in corso... 🔗parmatoday.it

Mondiali, 2030: presidente Concacaf contrario alle 64 squadre partecipanti - Il Presidente della Concacaf, Victor Montagliani, ha dichiarato che non si dovrebbe prendere in considerazione un Mondiale a 64 squadre nel 2030, unendosi ad altre confederazioni nell’opposizione al piano presentato dalla Conmebol. Nei giorni scorsi infatti, il numero uno della Conmebol, Alejandro Dominguez, aveva avanzato ufficialmente la proposta di organizzare il Mondiale 2030 con 64 squadre, rispetto alle 48 previste per l’edizione dell’anno prossimo. 🔗sportface.it

Rummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…» - di RedazioneRummenigge: «Bayern Inter, le mie due squadre del cuore! Calhanoglu? Non è vero che l’abbiamo cercato in estate, vi spiego…» Le parole del doppio ex In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge, ha parlato cosi della sfida che vedrà Bayern Monaco e Inter sfidarsi in Champions League: SFIDA BAYERN INTER- «Sono le mie due squadre del cuore e non sono molto felice di questo quarto. 🔗internews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Le calciatrici transgender bandite dalle squadre femminili in Inghilterra e Scozia; Transgender, in Inghilterra e Scozia le calciatrici escluse dalle squadre: è polemica; Inghilterra e Scozia escludono le calciatrici transgender: è polemica; Inghilterra e Scozia escludono le calciatrici transgender: è polemica. 🔗Ne parlano su altre fonti

Transgender, in Inghilterra e Scozia le calciatrici escluse dalle squadre: è polemica - Sono 20 le calciatrici — tutte dilettanti — del Regno Unito che hanno cambiato sesso. Le Federcalcio di Inghilterra e Scozia hanno dato seguito alla sentenza della Corte Suprema che definisce "donna" ... 🔗corriere.it

Inghilterra e Scozia escludono le calciatrici transgender: è polemica - Una scelta destinata a far discutere: le calciatrici transgender saranno bandite dalle squadre femminili di Inghilterra e Scozia. Le due federazioni anglosassoni vieteranno alle donne transgender di g ... 🔗informazione.it