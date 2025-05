Le bombe di Israele su Al-Jolani per mandare un messaggio alla Turchia

© It.insideover.com - Le bombe di Israele su Al-Jolani per mandare un messaggio alla Turchia bombe israeliane che hanno colpito le aree prospicienti il palazzo presidenziale di Damasco nella serata dell’1 maggio erano dirette contro le truppe di Ahmad al-Sharaa, noto anche col nome de guerre di Abu Mohammad al-Jolani, ma non erano solo rivolte al contenimento del regime del neo-presidente siriano. Il messaggio deciso di Benjamin Netanyahu è per la Turchia di Recep Tayyip Erdogan, potenza egemone nella nuova Siria post-Bashar al-Assad. Parlano chiaro le modalità dell’intervento, le mosse decise dall’Israel Defense Force, la giustificazione politica scelta. Le modalità sono molto simili a quelle con cui Israele attaccava fuori dal territorio nazionale le sedi delle organizzazioni nemiche in passato: dai vari attacchi contro le sedi dell’Organizzazione per la Liberazione per la Palestina alle mosse contro Hezbollah nei violenti raid del settembre 2024, tutto sembra convergere per un’opzione analoga, capace di dimostrare la potenzialità dell’Idf di arrivare ovunque in casa dei nemici. 🔗 Leisraeliane che hanno colpito le aree prospicienti il palazzo presidenziale di Damasco nella serata dell’1 maggio erano dirette contro le truppe di Ahmad al-Sharaa, noto anche col nome de guerre di Abu Mohammad al-, ma non erano solo rivolte al contenimento del regime del neo-presidente siriano. Ildeciso di Benjamin Netanyahu è per ladi Recep Tayyip Erdogan, potenza egemone nella nuova Siria post-Bashar al-Assad. Parlano chiaro le modalità dell’intervento, le mosse decise dall’Israel Defense Force, la giustificazione politica scelta. Le modalità sono molto simili a quelle con cuiattaccava fuori dal territorio nazionale le sedi delle organizzazioni nemiche in passato: dai vari attacchi contro le sedi dell’Organizzazione per la Liberazione per la Palestina alle mosse contro Hezbollah nei violenti raid del settembre 2024, tutto sembra convergere per un’opzione analoga, capace di dimostrare la potenzialità dell’Idf di arrivare ovunque in casa dei nemici. 🔗 It.insideover.com

Su questo argomento da altre fonti

Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti - Tantissime persone hanno partecipato, ieri, ai funerali di Ahmed Mansour, il giornalista che era stato gravemente ferito e ustionato nell’attacco israeliano alla tenda dei reporter nel cortile dell’ospedale Nasser, a […] The post Fame e bombe, Gaza stretta nella morsa di Israele conta i morti first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Israele, scoperte bombe sui bus a Tel Aviv: era pronto maxi attacco - (Adnkronos) – Tre autobus vuoti sono esplosi oggi a Bat Yam e Holon, sobborghi di Tel Aviv, in Israele. Secondo… L'articolo Israele, scoperte bombe sui bus a Tel Aviv: era pronto maxi attacco proviene da Quotidiano Rosso di Sera. 🔗rossodisera.eu

Tre bombe esplodono su bus vuoti in Israele: “In totale erano 5, dovevano saltare venerdì mattina”. Stop ai mezzi pubblici nel Paese - Tre bombe deflagrate, altre due inesplose. Un “attacco terroristico strategico” perché i cinque ordigni dovevano saltare in aria simultaneamente. Israele è in allarme dopo le esplosioni avvenute su autobus vuoti a Bat Yam e a Wolfson, entrambe località vicino a Tel Aviv. “Miracolosamente, gli autobus sono arrivati al parcheggio appena prima dell’esplosione”, hanno spiegato le autorità informando che non ci sono vittime né feriti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Israele bombarda la Siria per mandare un messaggio a Erdogan - Israele ha alzato l'asticella dello scontro con il nuovo regime siriano di Ahmed al-Sharaa, meglio noto come Abu Mohammad al-Jolani, cogliendo l'occasione per colpire a più riprese il Paese ... 🔗informazione.it

Siria, le bombe di Israele sulle truppe di al-Jolani sono un messaggio a Erdogan - Con buona pace dei popoli che si trovano in questo crocevia e della loro sicurezza… L'articolo Siria, le bombe di Israele sulle truppe di al-Jolani sono un messaggio a Erdogan proviene da ... 🔗msn.com

Israele-Turchia, alta tensione e bombe in Siria - Nel frattempo il nuovo presidente al Shara – l’ex comandante jihadista che aveva preso il nome di battaglia di Al Jolani ... di Israele”.Alle parole sono seguite le bombe. 🔗repubblica.it