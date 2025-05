© Ilgiorno.it - Le aveva colte sul fatto: vigilante aggredito dai parenti delle ladre

Ha sorpreso due donne intente a taccheggiare all’interno del supermercato EuroSpin di corso Milano e le ha bloccate. Sarebbe stata una giornata di ordinario lavoro per l’addetto alla sicurezza se non fosse stato avvicinato e poi spintonato da alcuni congiuntidue donne che sono poi fuggiti in auto. È accaduto nel corso della mattinata di giovedì. Il, 35 anni, è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara dove è arrivato in codice verde. L’uomo ha riportato numerose contusioni. Sul posto sono arrivate le pattuglie della polizia locale e dei carabinieri che hanno avviato gli accertamenti che saranno possibile anche grazie alle immagini della rete di videosorveglianza del supermercato. 🔗 Ilgiorno.it