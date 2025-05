Le auto d’epoca accarezzano la Valle dei Templi l’antica corsa voluta da Vincenzo Florio passerà anche da Agrigento

Sabato 17 maggio Agrigento accoglierà la carovana del Giro di Sicilia, la rievocazione della leggendaria corsa voluta da Vincenzo Florio che porta sulle strade auto d'epoca da sogno e senza tempo. Al Giro di Sicilia è legato il trofeo "Costa del mito". La manifestazione motoristica, organizzata.

