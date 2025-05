Le ambizioni cinesi nell’Artico

Qualche settimana prima dell'insediamento di Donald Trump come nuovo presidente a Washington, lo scorso gennaio, una notizia ha riportato l'attenzione sul mondo artico. Il nuovo inquilino della Casa Bianca non aveva ancora espresso nessuna intenzione sulla Groenlandia, ma l'annuncio era atteso e rifletteva il crescente interesse di un altro attore politico nella regione polare. A fine 2024 è stata varata la Tan Suo San Hao, una nuova nave cinese per l'esplorazione globale delle profondità marine, segnando una pietra miliare nelle ambizioni marittime di Pechino. Con una lunghezza di 104 metri e un dislocamento di diecimila tonnellate, questa unità della flotta di ricerca cinese vanta anche avanzate capacità rompighiaccio. Secondo diversi media cinesi, Pechino si appresta a diventare la seconda nazione, dopo la Russia, a raggiungere il fondale marino artico, con l'obiettivo di lanciare la prima missione con equipaggio per esplorarne il suolo.

