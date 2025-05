Lazio UFFICIALE Lotito | Un episodio gravissimo Denuncia in Questura

© Calciomercato.it - Lazio, UFFICIALE Lotito: “Un episodio gravissimo”. Denuncia in Questura Lotito in una nota UFFICIALE in merito all’episodio della telefonata intercorsa tra lui e un tifoso che sta spopolando sui social e in cui lo si sente attaccare i giocatori della Lazio.Lazio, UFFICIALE Lotito: “Un episodio gravissimo”. Denuncia in Questura (LaPresse) – Calciomercato.it“Un episodio gravissimo si è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento – ha aggiunto il presidente biancoceleste – Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rappresenta una palese vioLazione della mia privacy e dei principi di legalità”. 🔗 Il presidente biancoceleste sulla telefonata col tifoso che sta spopolando sui social: “Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza”“Mi hanno clonato il cellulare”. Cosìin una notain merito all’della telefonata intercorsa tra lui e un tifoso che sta spopolando sui social e in cui lo si sente attaccare i giocatori della: “Un”.in(LaPresse) – Calciomercato.it“Unsi è verificato nelle ultime ore: il mio numero di cellulare probabilmente è stato clonato e una conversazione telefonica è stata registrata in modo fraudolento – ha aggiunto il presidente biancoceleste – Si tratta di un atto vile e intollerabile, che condanno con la massima fermezza, poiché rappresenta una palese vione della mia privacy e dei principi di legalità”. 🔗 Calciomercato.it

Moviola Lazio Torino, l’episodio chiave del match - Moviola Lazio Torino, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match Lazio Torino, valido per la 30ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Davide Massa. MOVIOLA LAZIO TORINO: La moviola del match tra Lazio e Torino inizierà alle 20e45 in punto 🔗calcionews24.com

Lotito sta per fare il colpo del secolo: i tifosi della Lazio sognano ad occhi aperti - Ilario Di Giovanbattista lancia la bomba: la Lazio è pronta a regalare un sogno ai suoi tifosi con una mossa importante del presidente Lotito Lotito sta per fare il colpo del secolo: i tifosi della Lazio sognano ad occhi aperti (Foto: Ansa) – serieanews.comC’è un’aria diversa tra i tifosi della Lazio in questi giorni. Un misto di speranza e scetticismo, di entusiasmo e prudenza. Perché quando si tratta di Claudio Lotito, le sorprese non mancano mai, nel bene e nel male. 🔗serieanews.com

Lazio, l’ex falconiere Bernabè: “Pronto a portare Lotito in tribunale” - “Ho mostrato sui social il risultato di un intervento chirurgico, tramite un video di trenta secondi. Il mio intento non era mettere in mostra nulla. È stato uno sbaglio da parte mia non pensare che in Italia questo non sarebbe stato visto bene. È stato un errore di comunicazione, però credo che una volta che ho chiesto scusa questa vicenda possa anche concludersi”. Lo ha detto l’ex falconiere della Lazio, Juan Bernabè ai microfoni di Radio Crc, a proposito della vicenda che lo ha visto protagonista fino ad essere licenziato dalla Lazio. 🔗lapresse.it

Lazio, Lotito è una furia: "Numero di cellulare clonato, presentata denuncia" - Lo ha dichiarato in una nota il presidente del club biancoceleste: "Ho piena fiducia nel lavoro degli inquirenti" ... 🔗corrieredellosport.it

Caso telefonata, Lotito risponde: “Il mio numero è stato clonato, la telefonata è stata…” - È arrivata subito la risposta del presidente Claudio Lotito alla telefonata con un tifoso. Ecco la nota ufficiale riportata dall’Ansa ... 🔗laziopress.it

Lazio, Lotito denuncia dopo la telefonata col tifoso virale sui social: "Numero clonato" - Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, si è recato in Questura a Roma per presentare una denuncia in relazione alla presunta telefonata ... 🔗iltempo.it