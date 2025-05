Lavoro Stop allo sfruttamento dei migranti L’agricoltura cerca risposte sostenibili

Ha preso avvio il primo maggio, in concomitanza con la Festa del Lavoro, la campagna europea di comunicazione "Seeds of Dignity", incentrata sulla promozione della legalità nel lavoro agricolo e sull'inclusione sociale dei migranti impiegati nel settore. Il progetto, coordinato da Felcos Umbria, coinvolge undici realtà partner provenienti da cinque Paesi dell'Unione Europea: Italia, Grecia, Cipro, Portogallo e Austria. La comunicazione si svilupperà per circa dodici mesi attraverso una diffusione coordinata sui canali digitali dei partner, dove verranno pubblicati materiali audiovisivi e fotografici, pensati per coinvolgere cittadini, comunità locali, imprese agricole e la popolazione migrante. Il messaggio centrale ruota attorno al concetto "seminare legalità per raccogliere dignità", come sintesi simbolica del fine della campagna.

