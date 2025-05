Lavoro nero nel questionario per gli studenti | Così Ca' Foscari legittima lo sfruttamento

Forse una svista, forse solo un eccesso di sincerità. Sta di fatto che un'indicazione, molto esplicita, presente nella piattaforma Jobiri, che l'università Ca' Foscari mette a disposizione dei propri iscritti per facilitare l'inserimento lavorativo, ha mandato su tutte le furie gli studenti.

Lavoro nero nel questionario per gli studenti: «Così Ca' Foscari legittima lo sfruttamento» - La piattaforma dell'Università per l'accesso alla carriera suggerisce di inserire anche esperienze senza contratto. L'Udu: «Si fa passare l'idea che lavorare senza diritti sia utile per il curriculum» ... 🔗veneziatoday.it