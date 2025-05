Lavoro nero maxi operazione della Guardia di Finanza a Nola | scoperti 21 lavoratori irregolari in un agriturismo

© Teleclubitalia.it - Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di Finanza a Nola: scoperti 21 lavoratori irregolari in un agriturismo lavoratori, il Gruppo della Guardia di Finanza di Nola ha eseguito un controllo presso un agriturismo con ristorazione a Nola, scoprendo 21 lavoratori in nero, tutti impiegati senza regolare contratto. I dipendenti risultavano privi di qualsiasi tutela retributiva, previdenziale e assistenziale. Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di .L'articolo Lavoro nero, maxi operazione della Guardia di Finanza a Nola: scoperti 21 lavoratori irregolari in un agriturismo Teleclubitalia. 🔗 .Nel giorno simbolicamente dedicato ai diritti dei, il Gruppodidiha eseguito un controllo presso uncon ristorazione a, scoprendo 21in, tutti impiegati senza regolare contratto. I dipendenti risultavano privi di qualsiasi tutela retributiva, previdenziale e assistenziale.di .L'articolodi21in unTeleclubitalia. 🔗 Teleclubitalia.it

