Lavoro nero in un cantiere di una scuola a Polistena quanti operai erano senza contratto | maxi multa

© Notizie.virgilio.it - Lavoro nero in un cantiere di una scuola a Polistena, quanti operai erano senza contratto: maxi multa Polistena: sospese attività imprenditoriali e sanzioni per 28.400 euro. 🔗 Sei lavoratori irregolari scoperti a: sospese attività imprenditoriali e sanzioni per 28.400 euro. 🔗 Notizie.virgilio.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Incidente sul lavoro: muore a 54 anni dopo una caduta da 10 metri nel cantiere della scuola - Un uomo di 54 anni è morto precipitando da 10 metri mentre era al lavoro in un cantiere edile a Fino Mornasco (Co). Tragico incidente sul lavoro a Fino Mornasco: morto a 54 anni nel cantiere della scuola L’ennesimo incidente sul lavoro si è verificato poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 9 aprile, in [...] 🔗ilnotiziario.net

Controlli contro il lavoro nero, sanzioni per un parrucchiere e per il titolare di un cantiere edile - Nei giorni scorsi, il personale dell'ispettorato nazionale del lavoro ha svolto nuovi controlli, passando in rassegna un cantiere edile ed un parrucchiere. Entrambe le verifiche si sono svolte in paesi della provincia di Catania. Nel cantiere sono stati trovati 4 lavoratori, dei quali 3 sono... 🔗cataniatoday.it

Incidente sul lavoro a Fino Mornasco, morto un operaio edile precipitato da 10 metri nel cantiere della nuova scuola - Fino Mornasco, 9 aprile 2025 – Un uomo di 54 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi, in un infortuni sul lavoro avvenuto all’interno di un cantiere per la realizzazione di un edificio scolastico, in via Leonardo Da Vinci a Fino Mornasco. L’operaio è caduto da un’altezza di una decina di metri, ma al momento non si sa quali sono stati i motivi e come sia avvenuto il tragico infortunio. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, ed era stato fatto alzare in volo anche l’elisoccorso da Como, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, morto sul ... 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Polistena, lavoro nero in un cantiere scolastico: sanzioni per oltre 28 mila euro; Lavoro nero in un cantiere di una scuola a Polistena, quanti operai erano senza contratto: maxi multa; Polistena, blitz in un cantiere scolastico: sei operai in nero e sanzioni per oltre 28 mila euro; Polistena, controlli in un cantiere scolastico: sei lavoratori in nero e sanzioni per oltre 28mila euro. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lavoro nero in un cantiere di una scuola a Polistena, quanti operai erano senza contratto: maxi multa - È di sei lavoratori irregolari e 28.400 euro di sanzioni il bilancio delle recenti operazioni della Polizia di Stato a Polistena. Le attività di controllo si sono svolte nei giorni scorsi presso un ... 🔗virgilio.it

Polistena, lavoro nero in un cantiere scolastico: sanzioni per oltre 28 mila euro - La Polizia di Stato scopre sei lavoratori irregolari in un cantiere a Polistena. Sanzioni per 28.400 euro e sospensione dell’attività imprenditoriale ... 🔗citynow.it

Sei operai in nero scoperti durante i lavori di ristrutturazione di una scuola a Polistena - Nel 2025 a Polistena, Reggio Calabria, scoperti sei lavoratori in nero in un cantiere per la ristrutturazione di una scuola primaria; sanzioni per 28.400 euro e sospensione delle attività alle ditte c ... 🔗gaeta.it