Lavoro e istruzione | Giovani ai margini

© Ilrestodelcarlino.it - Lavoro e istruzione: "Giovani ai margini" Giovanile è superiore alla media nazionale, e il numero di laureati nella provincia è il più alto. Ma c’è ancora molto da fare, troppo spesso donne e Giovani restano ai marini, e non possiamo più permetterlo". La vicesindaca Chiara Bellini interviene sul tema del Lavoro Giovanile, dopo i dati diffusi da Open Polis su occupazione e percentuale di laureati e diplomati impiegati. Le statistiche del territorio – continua – rappresentano una nota positiva. Ma a livello nazionale il tema dell’accesso al Lavoro oggi è uno dei più urgenti. Dai dati emerge che, riguardo ai laureati, nella fascia 25-49 anni, il capoluogo è in testa tra i comuni provinciali, col 33,6%. Seguito da Cattolica col 30,8. Fanalino di coda Sassofeltrio con il 14,5%. In testa c’è Riccione, nella stessa fascia d’età, anche per diplomati, col 78,6%, seguita da Misano (78,3) e Rimini (78,1). 🔗 "A Rimini il tasso di occupazionele è superiore alla media nazionale, e il numero di laureati nella provincia è il più alto. Ma c’è ancora molto da fare, troppo spesso donne erestano ai marini, e non possiamo più permetterlo". La vicesindaca Chiara Bellini interviene sul tema delle, dopo i dati diffusi da Open Polis su occupazione e percentuale di laureati e diplomati impiegati. Le statistiche del territorio – continua – rappresentano una nota positiva. Ma a livello nazionale il tema dell’accesso aloggi è uno dei più urgenti. Dai dati emerge che, riguardo ai laureati, nella fascia 25-49 anni, il capoluogo è in testa tra i comuni provinciali, col 33,6%. Seguito da Cattolica col 30,8. Fanalino di coda Sassofeltrio con il 14,5%. In testa c’è Riccione, nella stessa fascia d’età, anche per diplomati, col 78,6%, seguita da Misano (78,3) e Rimini (78,1). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

