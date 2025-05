Lavori conclusi la villetta di Parco degli Aranci riapre dopo 18 mesi

Sono terminati dopo 18 mesi i Lavori di riqualificazione della Villa di Parco degli Aranci, bene comune gestito in modo condiviso dal 2019 grazie ad un "patto di collaborazione" stipulato col Comune di Caserta nell'ambito del Regolamento sui Beni Comuni. La villetta, realizzata più di 20 anni.

