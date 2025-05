Lavori al ponte sull’Edron | Viabilità messa a rischio Denuncia della minoranza

Lavori al ponte sull'Edron nel Comune di Camporgiano disagi in vista. E' quanto afferma in una nota il gruppo consiliare di minoranza "Camporgiano domani" con il capogruppo Elio Satti Bravi. "La Provincia - si legge - ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Edron, lungo la strada regionale 445 in località Piastrella. I Lavori inizieranno probabilmente a luglio. L'intervento, seppur necessario, rischia di avere, però, un impatto significativo sulla vita quotidiana degli abitanti. Il cantiere, la cui durata non è ancora certa, prevede anche periodi di chiusura totale del ponte, interrompendo così la circolazione sulla 445 e dividendo il Comune in due parti.Le frazioni di Poggio, Filicaia e Sillicano resteranno scollegate da Camporgiano capoluogo.

