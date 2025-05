Lavezzi | Amo Napoli! Mi ha fatto diventare quello che sono

© Forzazzurri.net - Lavezzi: “Amo Napoli! Mi ha fatto diventare quello che sono” Lavezzi in un’intervista parla del suo amore per la città partenopea. Ezequiel Lavezzi, indimenticato giocatore azzurro, in un’intervista pubblicata dal Napoli sul suo canale . L'articolo Lavezzi: “Amo Napoli! Mi ha fatto diventare quello che sono” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Pochoin un’intervista parla del suo amore per la città partenopea. Ezequiel, indimenticato giocatore azzurro, in un’intervista pubblicata dalsul suo canale . L'articolo: “Amo! Mi hache” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Forzazzurri.net

Su altri siti se ne discute

Napoli, Lavezzi non ha dubbi su Lukaku: la sentenza - Il Pocho Lavezzi ha parlato in un’intervista del bomber del Napoli e della sua stagione: la sua opinione è chiarissima. Ezequiel Lavezzi è stato ospite di Televomero durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli. Tantissimi gli aneddoti raccontati dal Pocho durante il suo intervento televisivo. Da grande tifoso del Napoli, Lavezzi ha anche parlato del rendimento attuale degli uomini di Antonio Conte, soffermandosi sulle recenti prestazioni di Romelu Lukaku. 🔗spazionapoli.it

“Un giocatore ha chiesto di venire al Napoli”, Lavezzi svela tutto in diretta - L’ex attaccante del Napoli infiamma la tifoseria partenopea: ha svelato dei dettagli su un possibile colpo in entrata del club. Ezequiel Lavezzi torna a Napoli. Il Pocho è stato ospite della trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli di Televomero e ha raccontato tantissimi dettagli sulla sua esperienza con la casacca azzurra. Tra i tanti aneddoti, Lavezzi ha stupito tutti i tifosi del Napoli parlando di una possibile trattativa in entrata del Napoli. 🔗spazionapoli.it

Kvaratskhelia: “Maradona ha ispirato mio gol? Lo amo. A Napoli è come Dio” - Il calciatore ha segnato con il PSG nella sfida di andata dei quarti di Champions e ha risposto ad una domanda sulla leggenda del calcio 🔗golssip.it

Se ne parla anche su altri siti

Lavezzi: Quanto amo Napoli! Mi ha fatto diventare quello che sono; Lavezzi: Quanto amo Napoli! Mi ha fatto diventare quello che sono; Lavezzi: Giocare nel Napoli è stato un colpo di fortuna per me. C'era una cosa che mi metteva la pelle d'oca; Lavezzi torna a Napoli: l'intervista integrale a Terzo Tempo | VIDEO. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lavezzi: "Quanto amo Napoli! Mi ha fatto diventare quello che sono" - Il club ha pubblicato lo speciale per il ritorno al Maradona del Pocho in occasione della partita vinta contro il Milan: ecco cosa ha detto ... 🔗msn.com

I 40 anni di Lavezzi, un genio che avrebbe meritato lo scudetto - Se pensi a un calciatore del Napoli che in tempi recenti avrebbe meritato lo scudetto, non puoi non pensare ad Ezequiel Lavezzi detto il Pocho, 40 anni oggi. A Napoli ha giocato dal 2007 al ... 🔗msn.com

Lavezzi: "Venni a Napoli per Maradona. Per me è stato un colpo di fortuna" - Ezequiel Lavezzi ha fatto gioire per anni i tifosi del Napoli con i suoi gol e le giocate che hanno conquistato i cuori dei sostenitori partenopei. L'argentino ha rilasciato una intervista ai canali u ... 🔗msn.com