L’auto dà segnali di risveglio Il mercato sale del 27% in aprile

© Quotidiano.net - L’auto dà segnali di risveglio. Il mercato sale del 2,7% in aprile mercato delL’auto in Italia in aprile, con 139.084 immatricolazioni, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Dall’inizio dell’anno sono state vendute 583.038 auto, in calo dello 0,63% sull’analogo periodo del 2024. Anche Stellantis (in foto il presidente John Elkann) mostra un segno positivo (+0,4% ) con 42.803, immatricolazioni nel mese di aprile. La quota di mercato è del 30,7%, contro il 31,4% di un anno fa. Nei primi quattro mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono 178.585 (-7,5%) e la quota di mercato è del 30,6% contro il 32,8% del 2024.Per il brand Alfa Romeo è stato il migliore aprile degli ultimi cinque anni con un balzo delle vendite del 43%. Va bene anche Jeep grazie alle performance dell’Avenger, il suv preferito dagli italiani.Continua a crescere nel mercato italiano la cinese Byd "con un’accelerazione – sottolinea l’azienda in una nota – mai vista prima nel settore automotive, che le consente di passare in appena 7 mesi da 0,06 a 1,2% di quota". 🔗 Lieve aumento per ildelin Italia in, con 139.084 immatricolazioni, il 2,71% in più dello stesso mese del 2024. Dall’inizio dell’anno sono state vendute 583.038 auto, in calo dello 0,63% sull’analogo periodo del 2024. Anche Stellantis (in foto il presidente John Elkann) mostra un segno positivo (+0,4% ) con 42.803, immatricolazioni nel mese di. La quota diè del 30,7%, contro il 31,4% di un anno fa. Nei primi quattro mesi dell’anno le immatricolazioni del gruppo sono 178.585 (-7,5%) e la quota diè del 30,6% contro il 32,8% del 2024.Per il brand Alfa Romeo è stato il miglioredegli ultimi cinque anni con un balzo delle vendite del 43%. Va bene anche Jeep grazie alle performance dell’Avenger, il suv preferito dagli italiani.Continua a crescere nelitaliano la cinese Byd "con un’accelerazione – sottolinea l’azienda in una nota – mai vista prima nel settore automotive, che le consente di passare in appena 7 mesi da 0,06 a 1,2% di quota". 🔗 Quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Clusone (Bergamo), cadavere carbonizzato trovato nell’abitacolo di un’auto in fiamme per strada, identità da accertare – VIDEO - Ritrovato un corpo carbonizzato all’interno dell’abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone. Sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri, che indagano sull’identità della vittima Trovato un cadavere completamente carbonizzato all’interno di un abitacolo di un’auto in fiamme a Clusone, in pr 🔗ilgiornaleditalia.it

Dazi, Peter Navarro contro Musk: “Assemblatore di auto di cartone, batterie delle Tesla provengono da Cina e Giappone”, la replica: “Sei un cretino” - Navarro è favorevole alle tariffe imposte dal presidente americano Trump, mentre Musk no, e replica al consigliere al Commercio del tycoon: "Più stupido di un sacco di mattoni" Il consigliere al commercio di Trump, Peter Navarro, attacca Elon Musk. Il contesto sono i dazi e l'oggetto le auto 🔗ilgiornaleditalia.it

Inseguimento da film sulla Pontina: un'auto contromano in fuga dai carabinieri - Auto in fuga contromano sulla Pontina. Momenti di panico nella serata di ieri, sabato 5 aprile. Una vettura, intercettata dai carabinieri, si è data alla fuga lungo l'arteria che collega Roma e Latina. I militari l'hanno poi raggiunta in via Ghirotti. Come riporta Roma Today, veicolo, con tre... 🔗latinatoday.it

Cosa riportano altre fonti

L’auto dà segnali di risveglio. Il mercato sale del 2,7% in aprile; La mobilità elettrica in Italia è cresciuta del 75%; Immatricolazioni noleggio auto, risultati primo trimestre 2025; Yellowstone si risveglia: presagi, segnali e il ritorno degli orsi. 🔗Approfondimenti da altre fonti