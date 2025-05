L' autista di Totò Riina vuole lasciare il 41 bis | dopo 32 anni nessuno spiraglio per il boss Salvatore Biondino

© Palermotoday.it - L'autista di Totò Riina vuole lasciare il 41 bis: dopo 32 anni nessuno spiraglio per il boss Salvatore Biondino Totò Riina, il 15 gennaio del 1993, perché gli faceva da autista durante la latitanza durata quasi un quarto di secolo e da allora il boss stragista ed ergastolano Salvatore Biondino, 72 anni, è sempre stato recluso al 41 bis. Sono passati. 🔗 Fu arrestato assieme al "capo dei capi" di Cosa nostra,, il 15 gennaio del 1993, perché gli faceva dadurante la latitanza durata quasi un quarto di secolo e da allora ilstragista ed ergastolano, 72, è sempre stato recluso al 41 bis. Sono passati. 🔗 Palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Burioni da Fazio attacca Kennedy: “Lui ministro della Sanità è come Totò Riina capo dell’antimafia” - Roberto Burioni proprio non ci sta. Il virologo, ormai da diversi anni ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa, non si dà pace per la recente conferma di Robert Kennedy jr come ministro della Sanità americano. Burioni considera infatti Kennedy uno che con la scienza e la medicina c’entra come “Totò Riina capo dell’antimafia”. Sono parole sue, pronunciate in diretta tv a denti stretti durante l’ultima puntata della trasmissione faziana. 🔗thesocialpost.it

Non vuole mettere la museruola al cane sul bus: tergicristalli spezzato e minacce all’autista - Autista di bus aggredita allo stazionamento a Napoli. La denuncia dell'Usb: "Basta violenza sui conducenti"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Figlio di Totò Riina posta un ritratto del padre, follower entusiasti. “In vendita? Bell’idea, farò un’asta” - Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina (foto dal profilo social). E subito scattano decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Giuseppe Salvatore Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social, sempre molto cliccate dai suoi follower. Più di 400 i like solo su Facebook e una trentina i commenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L'autista di Totò Riina vuole lasciare il 41 bis: dopo 32 anni nessuno spiraglio per il boss Salvatore Biondino; Carcere: negata la libertà condizionale all'autista di Totò Riina; Negata la libertà condizionale all'autista di Totò Riina; No alla libertà condizionale per Paolo Alfano, lo ‘spietato’ autista di Totò Riina. 🔗Cosa riportano altre fonti