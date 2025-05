Lautaro Martinez out contro Verona e Barcellona | ma Inzaghi può ridere ecco il motivo

© Serieanews.com - Lautaro Martinez out contro Verona e Barcellona: ma Inzaghi può ridere, ecco il motivo Lautaro Martinez sarà indisponibile sia contro il Verona che contro il Barcellona: Simone Inzaghi può però sorridere, svelato il motivoLautaro Martinez out contro Verona e Barcellona: ma Inzaghi può ridere, ecco il motivo (Ansa Foto) – SerieAnewsIl momento clou della stagione è arrivato, ma l’Inter dovrà affrontarlo senza il suo leader d’attacco. Un’assenza pesante, sì, ma che apre anche a una riflessione inattesa.È successo tutto mercoledì scorso, nell’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona. Era la fine del primo tempo quando Lautaro Martinez ha fatto un cenno alla panchina: qualcosa non andava. Il capitano nerazzurro ha lasciato il campo tra lo stupore generale, sostituito al 45’ per un fastidio muscolare. E quel fastidio, oggi, ha un nome preciso: elongazione. 🔗 sarà indisponibile siailcheil: Simonepuò però sor, svelato ilout: mapuòil(Ansa Foto) – SerieAnewsIl momento clou della stagione è arrivato, ma l’Inter dovrà affrontarlo senza il suo leader d’attacco. Un’assenza pesante, sì, ma che apre anche a una riflessione inattesa.È successo tutto mercoledì scorso, nell’andata della semifinale di Champions Leagueil. Era la fine del primo tempo quandoha fatto un cenno alla panchina: qualcosa non andava. Il capitano nerazzurro ha lasciato il campo tra lo stupore generale, sostituito al 45’ per un fastidio muscolare. E quel fastidio, oggi, ha un nome preciso: elongazione. 🔗 Serieanews.com

