Lautaro Martinez assente contro il Barcellona? Difficile il recupero ma la sua forza di volontà…

© Internews24.com - Lautaro Martinez assente contro il Barcellona? «Difficile il recupero, ma la sua forza di volontà…» Lautaro Martinez assente contro il Barcellona al ritorno? L’argentino non molla e i nerazzurri speranoTuttosport fa il punto su Lautaro Martinez. Ad Appiano Gentile c’è una flebile speranza che Lautaro Martinez possa recuperare almeno per la panchina in vista della super sfida dell’Inter contro il Barcellona di martedì a San Siro.LA SITUAZIONE – «Le percentuali sono basse, molto basse, ma la forza di volontà di Lautaro per un impegno del genere potrebbe fare la differenza. Intanto stasera contro il Verona sarnno tanti i big tenuti a riposo, su tutti Thuram, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mlhitaryan e Dimarco. oltre allo squalificato Calhanoglu e all’altro infortunato Pavard, con la speranza che il francese riesca a tornare contro i blaugrana altrimenti Bisseck “sarà chiamato a un lavoro extra, sempre che Inzaghi non opti per Darmian braccetto». 🔗 ilal ritorno? L’argentino non molla e i nerazzurri speranoTuttosport fa il punto su. Ad Appiano Gentile c’è una flebile speranza chepossa recuperare almeno per la panchina in vista della super sfida dell’Interildi martedì a San Siro.LA SITUAZIONE – «Le percentuali sono basse, molto basse, ma ladi volontà diper un impegno del genere potrebbe fare la differenza. Intanto staserail Verona sarnno tanti i big tenuti a riposo, su tutti Thuram, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Mlhitaryan e Dimarco. oltre allo squalificato Calhanoglu e all’altro infortunato Pavard, con la speranza che il francese riesca a tornarei blaugrana altrimenti Bisseck “sarà chiamato a un lavoro extra, sempre che Inzaghi non opti per Darmian braccetto». 🔗 Internews24.com

