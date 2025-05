Lautaro Martinez alla Thuram? Inter-Barcellona -3 | due ragionamenti – CdS

© Inter-news.it - Lautaro Martinez alla Thuram? Inter-Barcellona -3: due ragionamenti – CdS Lautaro Martinez ieri ha svolto gli esami strumentali, che hanno scongiurato una lesione. Per Inter-Barcellona spera di esserci quantomeno per la panchina. E in casa nerazzurra fanno due ragionamenti.LA SITUAZIONE – Scongiurati danni più gravi come lesioni o quant’altro per Lautaro Martinez, che ieri ha fatto gli esami strumentali dopo l’infortunio che lo ha precluso dal secondo di Barcellona. Per la sfida di ritorno, il capitano nerazzurro farà di tutto per esserci. Non se lo vorrà perdere per niente al mondo. I tifosi dell’Inter e tutto il mondo nerazzurri si augurano che possa ripetere lo stesso percorso di Marcus Thuram: ossia progressi nell’antivigilia, poi allenamento in gruppo ma senza forzature alla vigilia per poi essere disponibile e pronto il giorno della partita. Sarà più complicato, perché il tempo è veramente breve. 🔗 ieri ha svolto gli esami strumentali, che hanno scongiurato una lesione. Perspera di esserci quantomeno per la panchina. E in casa nerazzurra fanno due.LA SITUAZIONE – Scongiurati danni più gravi come lesioni o quant’altro per, che ieri ha fatto gli esami strumentali dopo l’infortunio che lo ha precluso dal secondo di. Per la sfida di ritorno, il capitano nerazzurro farà di tutto per esserci. Non se lo vorrà perdere per niente al mondo. I tifosi dell’e tutto il mondo nerazzurri si augurano che possa ripetere lo stesso percorso di Marcus: ossia progressi nell’antivigilia, poi allenamento in gruppo ma senza forzaturevigilia per poi essere disponibile e pronto il giorno della partita. Sarà più complicato, perché il tempo è veramente breve. 🔗 Inter-news.it

Lautaro Martinez: «Siamo arrabbiati! Thuram importantissimo» - Lautaro Martinez è arrabbiato così come tutti i suoi compagni dopo le tre sconfitte consecutive. Il suo intervento su Sky Sport alla vigilia di Barcellona-Inter. RABBIA – Lautaro Martinez è carico per Barcellona-Inter: «Siamo arrabbiati, come hai detto abbiamo fatto un ottimo percorso fino ad ora. Siamo mancati in queste tre partite a livello fisico e di gioco. Siamo consapevoli, ci siamo detti tante cose utili per fare domani una grandissima gara. 🔗inter-news.it

Brambati: «Date via Thuram e Lautaro Martinez, vediamo se l’Inter è lì…» - Antonio Conte si è sfogato per il mercato di gennaio del suo Napoli e per ciò che è accaduto con Aurelio De Laurentiis. Massimo Brambati fa un paragone con l’Inter su TMW Radio. PARAGONE – Massimo Brambati, cercando di spiegare l’atteggiamento di Antonio Conte, fa un paragone con l’Inter: «Lo sfogo di Conte? Secondo me era già da un po’ che si teneva dentro certe cose. Se devo dire la verità, glielo avrei sconsigliato, non per i contenuti ma per i tempi. 🔗inter-news.it

Parma-Inter, Thuram e Lautaro Martinez dal 1? e due dubbi – Sky - Parma-Inter domani alle 18 allo stadio Tardini. Thuram e Lautaro Martinez dal primo minuto, ma Inzaghi ha anche due dubbi. LE ULTIME DELLA VIGILIA – Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha dato le ultime indicazioni per quanto riguarda la possibile Inter anti Parma. Ovviamente Simone Inzaghi, come di consueto, deciderà la formazione solamente dopo la riunione tecnica di domattina. Ma il collega è sicuro comunque della titolarità in avanti sia di Lautaro Martinez che di Marcus Thuram: «La tentazione di cambiare qualcosina c’è, ma c’è tanta voglia di esserci in un momento chiave ... 🔗inter-news.it

