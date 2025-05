L’attore francese Jamel Debbouze filma in diretta la cattura di un enorme pesce siluro nella Senna a Parigi

nella Senna, a Parigi, il divulgatore Bill François, autore di diversi libri sulla vita marina, ha pescato un enorme pesce siluro lungo oltre due metri. L'intera scena è stata ripresa dall'attore Jamel Debbouze, che ha poi pubblicato tutto su Intagram. 🔗 , a, il divulgatore Bill François, autore di diversi libri sulla vita marina, ha pescato unlungo oltre due metri. L'intera scena è stata ripresa dall'attore, che ha poi pubblicato tutto su Intagram. 🔗 Fanpage.it

Calciomercato Milan, si cerca il dopo Maignan. Senza rinnovo ecco chi sono le alternative al francese - Calciomercato Milan, i rossoneri si cautelano nel caso in cui Maignan non dovesse rinnovare il contratto: sono tre le alternative al francese Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si guarda intorno in caso in cui Mike Maignan dovesse decidere di non rinnovare il contratto con il club rossonero. Maignan non rinnova. Così il […] 🔗calcionews24.com

Giravano indisturbati su un'auto potente con targa francese, ma erano ricercati da mesi: arrestati - MONTEMARCIANO – Ad attirare l’attenzione dei carabinieri, la grossa cilindrata della vettura con targa francese che si aggirava con due persone a bordo nella serata di domenica per le vie del centro abitato. I due uomini, notata la presenza della pattuglia dei carabinieri, dapprima avevano... 🔗anconatoday.it

Andrea Stroppa sbeffeggia Urso: «Orgoglio italiano per una missione tutta francese». E strizza l’occhio alla partnership Musk-Salvini - Dopo le accuse frontali a Fratelli d’Italia per il ddl spazio, approvato giovedì 6 marzo alla Camera, Andrea Stroppa torna alla carica contro il governo. L’uomo di Elon Musk in Italia ha usato il suo portavoce preferito – e cioè il social X – per deridere il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso, rispondendo direttamente a un suo post. «Mi unisco ai complimenti del ministro per il traguardo della Francia, per aver lanciato Ariane6 dalla Guyana Francese con a bordo un satellite costruito in Francia a uso esclusivo militare francese». 🔗open.online